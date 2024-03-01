Сюжет Skylantis 2 Wild Fight

Триста лет королевство Скайлантис не знало ни гори, ни бед. Граждане заоблачной страны жили тихой и спокойной жизнью, надеясь, что королевские войска не позволят никому испортить райский уголок, который они создавали много лет подряд. Вдоль границ Скайлантиса летали воздушные корабли, патрулировавшие воздушное пространство. Стоило только стражам заметить угрозу, как от нее тут же избавлялись! Впрочем, никто уже так давно не посягал на воздушное пространство королевства, что пограничники, порой, начинали стрелять в воздух чтобы проверить, как работают пушки – будет очень досадно, если прилетит враг и придет время защищаться, а орудия окажутся бесполезными! Хотя это и так случилось...

Капитан Гордон командовал одним из множества патрульных кораблей, оберегающих границы Скайлантиса. Он смотрел единственным глазом в подзорную трубу, разглядывая происходящее вдалеке. На плече капитана сидел белый попугай, который не знал ни одного ругательства и прекрасно разговаривал на семи языках. Капитан держал в руке бутылку безалкогольного рома и смотрел вдаль на бегущие облака. Только он отложил подзорную трубу, как юнга Вильсон, забравшийся на марс, закричал о чудовищах, приближающихся с северо-востока!

Капитан Гордон схватился за трубу, едва не выронив бутылку рома, а попугай, который тоже заметил неладное, начал читать стихи известного классика, хотя угроза надвигалась такая, что в пору было ругаться самой отборной бранью. Но он так не мог. В конце концов, это белый попугай, несущий в себе силы света, а не какая-нибудь дурная птаха, восседающая на плече у пирата!

Глядя в трубу, капитан видел драконов, летевших в сторону королевства. Очевидно, чудовища, изрыгавшие огонь, лед и молнию, пытались собирались захватить Скайлантис! Много лет назад монстры уже пытались провернуть такой фокус, однако у них ничего не вышло благодаря стараниями отважных защитников.

Капитан Гордон отдал приказ идти на сближение и открыть огонь, когда чудовища попадут в зону поражения. Менее чем через минуту команда начала стрелять – на драконов посыпался настоящий град из пушечных ядер! Конечно, огромным крылатым монстрам все это не очень нравилось, однако чугунные заряды все равно не могли пробить толстую шкуру чудовищ.

Капитан понял, что дело плохо! Он тотчас приказал малышу Вильсону выпустить из трюма белоснежного пегаса и лететь в гарнизон за подкреплением. Юнга побежал выполнять приказ капитана и, запрыгнув на белоснежного коня, полетел докладывать о происходящем. Спасибо, малышу Вильсону, который быстро справился со своей миссией: подкрепление прибыло менее, чем через полчаса, однако драконы продолжали теснить воинов Скайлантиса, несмотря ни на что.

К счастью, командующий военным гарнизоном догадался сообщить во дворец о нападении крылатых захватчиков. Королева Итлина слышала легенду о битвах прошлого, и догадывалась, что победить драконов получится только с помощью магии. Повелительница Скайлантиса разбила древний кристалл, чтобы выпустить силу, и готовилась отправиться в бой.

Интересно, кто победит в ожесточенной борьбе? Падет ли заоблачная империя или будет существовать еще многие века? Вы можете присоединиться к великой битве прямо сейчас и увидеть все своими глазами!