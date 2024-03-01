Сюжет Sleighin It

Каждый год Санта развозил целую гору подарков по всему миру. Ох и нелегкая у него выдавалась ночка! Шутка ли – Санте приходилось объехать весь земной шар, раздать подарки и еще вернуться домой в Лапландию! Это работенка для суровых мужиков, живущих на крайнем севере, которая не подходит мамкиным неженкам...

Санта запрягал в сани оленей, служивших ему верой и правдой много лет. Главным в упряжке был Рудольф – вожак, переводивший слова хозяина с человеческого на язык животных. Самый умный в рогатой стае стал для Санты кем-то вроде приятеля, с которым всегда можно поболтать. И вот однажды случилась беда...

Морду Рудольфа перекосило, глаза вылезли из орбит, а пасть его расплылась в идиотской улыбке, от которой за версту разило безумием. Самый умный олень нацепил клоунский нос, стал прыгать, кривляться и строить жуткие рожи всем вокруг! Кто же знает, почему так получилось... может быть, Рудольф просто состарился или Санта зря угостил его пойлом из своего погреба, которое простояло в паутине лет тридцать, если не больше. В любом случае вожак оленьей стаи капитально рехнулся.

Санта пытался вести с безумцем задушевные беседы, но куда там! Рудольф не желал ничего слушать, а когда эльфы отобрали у него клоунский нос, то поехавший кретин пообещал сигануть в ущелье, если ему не вернут самое дорогое. Пришлось отдать безумцу любимую игрушку, чтобы избежать суицида.

С прискорбием Санта констатировал – Рудольф больше не может возить сани в виду утраты рассудка. Он описал ситуацию в письме, которое запечатал и отправил с почтовым голубем во Всеобщий рождественский комитет. К тому же Санта просил нового вожака оленьей стаи, потому как Рудольф может и рехнулся, однако великий праздник никто не отменял и развозить подарки все равно придется. Да только как же это делать без главного героя упряжки? Не самому же вставать на его место, в самом деле...

Члены Всеобщего рождественского комитета получили письмо и прислали посылку на имя мистера Клауса. Санта распаковал ее и увидел склянку, заткнутую деревянной пробкой, в которой обитал волшебный дух. Кроме того, к ней прилагалась инструкция. Судя по описанию, магическое создание вселялось в сани и без проблем заменяло всех оленей вместе взятых. В посылке также лежало письмо, в котором начальство распространялось о необходимости отказаться от парнокопытных рогоносцев, якобы, на дворе уже двадцать первый век и надо идти в ногу со временем... а Рудольфа и остальные оленей Санте посоветовали разогнать к чертовой матушке. Правда, он не стал этого делать – нельзя просто так взять и прогнать друга, которого близко знаешь много десятков лет!

Тем не менее, Санта взял склянку и пошел в сарай, чтобы вселить духа в сани. Стоило только открыть пробку, как тот вылетел наружу и со всей дури влетел в транспорт, который раньше возили Рудольф и компания. Некоторое время сани светились волшебным светом, а потом погасли – теперь ими можно было управлять голосом. Санта залез в них и покатался по склонам недалеко от дома. Он мог задавать скорость, направление и маршрут волшебному существу, вселившемуся в сани, которое исполняло все пожелания своего хозяина. Отличная это оказалась вещь, гораздо лучше поехавшего Рудольфа, от которого теперь толка как от старика в деменции!