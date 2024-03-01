Solar Queen Megaways
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Обзор Solar Queen Megaways

Количество линий
Количество линий: 117649
RTP
RTP: 95.84%
Max Win
Max Win: X4000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Solar Queen Megaways

Однажды фараон Беджеб XII с аппетитом ужинал, но духи проклятого Сета заставили его подавиться. Откашляться владыка Египта не сумел: сначала он перестал дышать, потом посинел и через некоторое время помер. И это всего лишь полбеды! А вторая ее половина заключалась в том, что у Беджеба XII не было ни одного наследника, которого можно было бы возвести на престол. Все это грозило обернуться смутными временами...

Первые советники фараона боялись узурпирования престола братом Беджеба XII – человеком подлым и коварным, из-за которого все хлебнут горя, начиная от знатных вельмож и заканчивая самым бедным погонщиком мулов. Они решили любыми правдами и неправдами возвести на трон дочь погибшего фараона. До времен Клеопатры было еще далеко и женщина, правящая Египтом, тогда казалось чем-то сказочным, немыслимым и немного безумным...

Юную деву звали Теритити. Дочь фараона не чувствовала в себе желания править страной, да и советники понимала, что она не совсем подходит на роль повелителя огромной империи. Однако молоденькая неопытная девчонка казалась им все же куда более меньшим злом, чем братец Беджеба XII.

В назначенный день Теритити короновали. Народ был удивлен таким поворотом событий, однако все же приветствовал свою повелительницу, а брат фараона, упустивший трон, начал плести интриги против царственной племянницы. Советники понимали, что девушка не удержится на троне дольше года, если не случится чудо, поэтому молились богу солнца Амону-Ра, и тот послал своих детей разобраться с проблемой.

Гор и Анубис явились к советникам. Услышав, какая беда может постигнуть Египет, если брат погибшего фараона займет престол, они в один голос согласились помочь. Боги исчезли, пообещав вернуться.

Анубис и Гор логично рассудили, что энергия Амон-Ра поможет царице обрести недостающие качества. И кто знает, может быть, именно с нее начнется эра феминизма в мире фараонов! Правда, ни один из смертных не мог принять энергию Амон-Ра – поток бесконечно силы просто разорвет любого человека на молекулы!

Боги решили сделать особого скарабея для Теритити, который поможет ей вступить в контакте с великим Ра. Целую неделю от них не было вестей, и вот наконец они снова объявились во дворце – Гор вместе с Анубисом вручил царице могущественный артефакт и показал, как им пользоваться.

Всего один глоток энергии Ра полностью изменил Теритити, придав ей харизмы, твердости и остроты ума. Боги посоветовали ей пользоваться волшебным скарабеем по мере необходимости. С тех пор Теритити правила железной рукой, и удерживала трон Египта по своим седалищем до самой смерти. Народ прозвал ее Королевой солнца за величие и могущество.

Первым делом она казнила всех неугодных, а любимого дядюшку, который метил на престол, приказала скормить крокодилам, плескающимся в Ниле. Затем Теритити разобралась с тем, кто был против женщины на троне, устранив каждого тем или иным способом – все произошло по-тихому, а царица оказалась словно и не при делах.

После смерти первой правительницы Египта волшебный скарабей пропал. Кто его знает, сколько правды в легенде и дает ли этот артефакт возможность принять силу Амон-Ра? Может это вообще вранье от и до, однако волшебный скарабей стоит миллионы – это чистая правда! Вы можете попробовать раздобыть его прямо сейчас и пусть вам повезет!

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