Сюжет Spooky Carnival

Каждый год накануне Хэллоуина за городом открывается парк развлечений «Карнавал жути». Многие приходят сюда хорошенько отдохнуть, правда, не стоит заявляться сюда просто так – каждому желающему повеселиться нужен особый костюм! Переоденьтесь ожившим трупом, кровавой ведьмой, вампиром или хотя бы костлявым скелетом – тогда вас пропустят без лишних вопросов! А умников, которые не соблюдают неписанные правила, обычно выгоняют пинками под зад... конечно, ходят сплетни, будто бы их забирают на аттракционы, чтобы использовать в качестве реквизита, но это полное вранье! Равно как и слух, о том, будто бы на «Карнавале жути» всем заправляет нечистая сила. Все же знают, что хозяин – мистер Спуки, отличный парень. К тому же у него очень классная маска хэллоуинской тыквы, которая выглядит прямо как настоящая...

Зайдя в парк «Карнавал жути», многие сразу спешат к «яблоку». Ну это такой аттракцион: ты загадываешь желание и съедаешь любезно предложенный фруктик. Утром, когда проснешься, оно исполнится. Правда, за это желание приходится чем-то заплатить, и никто не знает, что именно возьмет судьба. Вот, Джимм Саммерс в прошлом году загадал, чтобы у него тот самый «прибор» вырос до шестидесяти сантиметров. И утром он стал одним из самых перспективных актеров в жанре горячего кино! Еще бы, с таким-то достоинством... правда, у него исчезла рука и нога. Но Джим не расстраивается. Он просто смотрит в зеркало на свой, кхэм, «дар» и любуется им. Как вы понимаете, девушки у него нет, потому как без руки и ноги Джим не особенно-то кому и сдался.

Некоторые посетители идут пить эликсир будущего. Стоит человеку скушать ложечку вкуснейшего зелья, как начинается веселье: время от времени у него появляются флэшбэки, вроде тех, которые видят солдаты, вернувшиеся из Вьетнама. Только вместо бешеных азиатов, готовых сделать роллы из ваших кишков, судьба показывает им будущее. Помнится, Фрэнк Блискин увидел себя нищим и с пятью детьми – в тот же вечер он расторг помолвку со своей невестой, а потом еще и узнал, что она, как бы это сказать, слабовата на передок.

А еще тут в парке можно выпить зелье трансформации. Никогда не угадаешь, в кого превратишься! Конечно, это не навсегда, а только до окончания Хэллоуина. Можно стать летучей мышью, оборотнем или каким-нибудь другим зловещим созданием, а потом немного похулиганить. Например, зажать соседку в подворотне и сделать все, о чем давно мечтаешь! Ну а что она скажет копам, мол, до меня домогался вампир? Хорошо, если ее просто отправят домой, а то и вовсе сразу вызовут санитаров из психушки...

Конечно, в парке проводятся разные конкурсы. Хотите побить человеческие головы огромным молотком и получить приз? Это очень весело! А еще они визжат от страха, как настоящие – это просто улет! Если сможете разбить стопку из десяти и более голов одним ударом, то сам мистер Спуки подарит вам что-нибудь ценное. Вообще, в программе «Карнавала жути» много разных конкурсов. Если вы любите подобные развлечения, то скучать точно не придется!

Странно, но ближе к рассвету парк исчезает, словно растворяясь в тумане. Наверняка это какие-то особые технологии, благодаря которым мистер Спуки сворачивает балаган за несколько мгновений и делает это очень эффектно! В общем, приходите на «Карнавал жути» и проведите Хэллоуин как полагается добрым людям!