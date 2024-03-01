Сюжет Story of Alice

Не то что бы Алиса была плохой девочкой, скорее наоборот, однако все мы не лишены недостатков – маленькая принцесса очень любила грибы! Чего уж там греха таить, злоупотребляла, игнорируя увещевания папы, просьбы мамы, доводы сестры и предупреждения Минздрава. В один прекрасный день она съела маленький кусочек мухомора и что тут началось! Вдруг мимо пробежал белый кролик, опаздывавший неведомо куда. Естественно, маленькая любительница грибов побежала за ним, чтобы узнать, откуда он такой, собственно, взялся, ведь всем известно, что звери не разговаривают!

Кроличья нора оказалась гораздо глубже, чем она могла предположить. И больше, чем ей следовало бы быть... В итоге Алиса провалилась и долго-долго летела вниз, пока не упала на ковер зеленого мха. Так охотница за говорящим кроликом попала в сказочный лес. Конечно, она отправилась куда глаза глядят, как водится в таких случаях, тем более, в двух шага от нее была хорошо утоптанная тропинка, которая вполне могла куда-нибудь привести.

Алиса остановилась у маленькой норы, глядя то на неё, то на таинственную бутылочку с надписью «Выпей меня!». Разумеется, она пригубила и тут же уменьшилась в размерах. Так ей удалось пройти в нору и продолжить свой путь неведомо куда.

В какой-то момент Алиса почувствовала ароматный дым кальяна и решила узнать, откуда ему вообще взяться в сказочном лесу! Принюхиваясь к клубящимся кольцам, она пробиралась сквозь заросли, пока не вышла на поляну.

Посреди лужайки сидела гусеница, которая курила кальян, затягиваясь глубоко и с видимым удовольствием. Любительница вкусного дыма любезно предложила еще один гриб, который, по ее словам, был еще вкуснее первого. Кроме того, он позволял менять рост – все зависело от того, с какой стороны укусить.

Девочка тут же «отрегулировала» свой рост до модельного. От кальяна она отказалась, потому как привычка вредная! Распрощавшись с гусеницей, Алиса направилась дальше. Маленькая путешественница шла по сказочному лесу, пока не наткнулась на очень странную компанию...

Посреди полянки возвышался стол, на котором краснел раскаленный самовар. Засыпающая на ходу мышь разливала чай, странный тип с трясущимися руками постоянно смотрел на часы и причитал, что опаздывает. Огромный улыбающийся кот философствовал, а заяц с длиннющими ушами говорил откровенную ерунду – с первого взгляда было понятно: это просто наглядное пособие по психиатрии!

Оценив уровень неадекватности, царившей за столом, Алиса отправилась дальше. Вскоре она перешла границу владений Червонной королевы, которая больше всего на свете обожала крикет и казнить подданных. Кому только не досталось за сегодняшний день, начиная от обычных жителей карточной страны и заканчивая самим Червонным валетом, которого обвинили в краже кексов. Более того, жестокая правительница хотела отрубить голову Чеширского кота, которая внезапно появилась посреди действа, но тут возникли проблемы технического характера – тела-то у философа почему-то не было! В общем, казнь не состоялась.

Алиса еще долго болталась по сказочной стране, попадая в самые разные приключения. Говорят, о них даже написали книгу, но там очень многое переврали и «позабыли» упомянуть из-за проклятой цензуры. Одни приключения Алисы были забавными и веселыми, другие – смертельно опасными, но удача всегда была на ее стороне. Возможно, вам тоже повезет прямо сейчас!