Сюжет Sun of Egypt 4

Тутмос IV был одним из самых мудрых правителей в истории Древнего Египта. Великий фараон издавал указы один за другим, развивая сельское хозяйство, укрепляя армию и создавая идеальные условия для торговли. Тутмоса IV благословляли все, начиная от первых вельмож и заканчивая бедными крестьянами. Впрочем, и те были совсем не такими уж и нищими, как могло показаться, потому что во времена правления этого фараона Египет процветал во всех смыслах.

Сет, властвовавший в преисподней, смотрел на происходящее и расстраивался человеческому счастью, царившему повсюду. Ему удалось обманом отвлечь Амона Ра и украсть солнце с небес. Однажды утром все люди проснулись, но увидев на улице лишь мрак и темное небо, посреди которого тускло сияла бледная луна, они снова легли спать, решив, что до рассвета еще далеко. Между тем солнце даже и не думало показываться! Шли часы, и постепенно проснулись все, даже самые отъявленные лежебоки, которым знатное положение позволяло спать до обеда.

Фараон Тутмос IV никак не мог понять, что произошло. Пытаясь выяснить, куда исчезло солнце, он обратился к придворному астроному, но тот и сам терялся в догадках. Фараон вызвал в тронный зал верховного жреца, надеясь получить хоть какое-нибудь объяснение происходящему – наверняка в пропаже солнца замешаны боги! Кто же еще мог погрузить мир во тьму, заставив исчезнуть одно из двух небесных светил...

Жрец явился и, поклонившись своему повелителю, объяснил, что и сам не знает, как такое могло произойти. Вместе со своими учениками, он воззвал к Амону Ра, надеясь узнать, в чем же, собственно, дело. Увы, отца всех богов не было на месте, однако жрецу ответил Сет и пообещал вернуть украденное солнце, если фараон построит в его честь город из пирамид и подарит подземному царству шесть тысяч живых душ.

Жрец передал Тутмосу IV предложение темного властелина. Фараон приказал начать строительство города на месте оазиса, находившегося в нескольких часах пути от города. Правда, он не спешил называть его именем властителя преисподней, да и с подарком в виде шести тысяч невинных людей тоже решил повременить. Между тем Тутмос IV потребовал, чтобы верховный жрец усердно молился Ра и сам принимал участие в проводимых им ритуалах.

Спустя год на берегу огромного озера, находящегося посреди оазиса, вырос целый город из пирамид. Отчаявшийся фараон уже был готов поступить по воле Сета, чтобы вернуть привычный порядок вещей, но, на счастье смертных, Амон Ра наконец вернулся и восстановил связь с миром людей!

Верховный бог пришел в ярость, когда узнал о проделках Сета! Ра лично спустился в преисподнюю и освободил солнце, закованное в путы тьмы, а Сета постигло такое наказание, о котором древние постеснялись писать на папирусах! Солнце снова взошло, и люди, наконец, увидели светило, по которому так соскучились.

Тутмос IV приказал назвать город из пирамид именем Амона Ра. С тех пор египтяне во всех храмах каждый день возносили благодарственные молитвы отцу всех богов. За свою верность свету и упорное нежелание связываться с силами преисподней фараон получил в подарок от Ра огромный котелок золотых монет. Возможно, он будет милостив и к вам и позволит разбогатеть с первого спина!