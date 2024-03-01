Сюжет Take the Vault – Hold the Win

Старина Билл привык хорошо жить за счет общества. Это чертовски удобно: пришел, увидел, победил, то есть, ограбил – ты почти Цезарь, а не просто какой-нибудь бандит! Надо сказать, у Билла так хорошо получалось жить за счет общества, что плакаты с его физиономией появились во многих городах на Диком Западе. Прямо под довольной мордой, скрытой под маской, была указана кругленькая сумма. И ее могли удвоить, если найдется герой, который сможет доставить Билла к шерифу живым.

Пока дерзкого грабителя пытались поймать там и тут, он уже готовился к новой вылазке. На этот раз Билл собирался действовать сообща со своими приятелями, которые тоже занимались всякими незаконными делишками. Ему было просто необходимо заручиться поддержкой троих-четверых парней, которые хорошо стреляют и не боятся наступить на горло закону.

Билл собирался ограбить банковское хранилище. Это вам не какой-то салун, который, кстати, находился напротив. Получается весьма удобно: подвыпивший посетитель выходит из заведения, и зеленый змий уговаривает его зайти в банк, а там хитрый клерк берет его за жабры и совращает на заключение совершенно невыгодной сделки. Разумеется, для клиента. Банку-то выгодно еще как!

Обитель финансового порока неплохо охраняли. А все денежки лежали в сейфе, который можно открыть только зная код или с помощью динамита – отличный ключ, подходящий к любому замку, вопрос лишь в количестве взрывчатки! У Билла ее было навалом...

В назначенный день четверо молодчиков заняли верхний этаж салуна, арендовав сразу все номера. Дело происходило днем, поэтому посетителей в заведении почти не было. Ну а те, которые заскочили выпить среди бела дня, сразу поняли, что дело пахнет керосином и убрались восвояси. И вот из окон второго этажа бандиты начали палить по банку – двоих охранников подстрелили как цыплят, но остальные успели залечь в укрытие ответили огнем на поражение!

Завязалась ожесточенная перестрелка. Между тем Билл осторожно пробрался в хранилище с черного хода, который охранял всего один человек – он подстрелил того парня и заложил взрывчатку. Динамит рванут, да так сильно, что еще пара охранников покинули этот мир! Билл выгреб из сейфа пачки купюр, алмазы и золотые слитки. Пришло время ретироваться вместе с награбленным добром!

Между тем перестрелка продолжалась. Билл тоже встрял в общую заварушку – что ему еще оставалось? Он понимал, что охрана, оставшаяся в живых, не выпустит стрелков, поэтому нужно помочь напарникам. Конечно, Билл мог прыгнуть на лошадь и ускакать в сторону заката, как последняя крыса, бросив приятелей, но он не таков! Наш герой тоже ввязался в перестрелку, и его появление стало очень неприятным сюрпризом для охраны, которая потихоньку брала верх. Но внезапное появление Билла в корне изменило ход событий. Бандиты выбрались целыми и невредимыми...

Позже, когда пришло время делить содержимое хранилища, внутренний голос стал подсказывать ему, что надо было валить и потом жить припеваючи всю оставшуюся жизнь. Но Билл быстренько послал его куда подальше. Он разделил все по-честному, чтобы у друзей не было никаких претензий. Тем более, каждому хватит на полжизни, если не больше!