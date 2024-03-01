Thunder Clash
Видеообзор
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Обзор Thunder Clash

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Thunder Clash

Боги были очень довольны кланом Свирепого волка! Согласно преданиям, передающимся от отца к сыну, сам Один спустился в Мидгард и подарил вождю рунные камни. Руна Фур – защищала славных воинов от вражеских стрел, Неф – от свирепых хищников, Ан – притягивала богатство и способствовала процветанию, а Зур – позволяла сохранить здоровье печени, несмотря на регулярные и обильные попойки.

Однажды никчемные обитатели равнин прознали о божественных артефактах и пожелали заполучить их себе. Но кто знает, может быть, это просто байка? Сначала они решили прийти в город, принадлежащий клану Свирепого волка, под видом торговцев. Одному из соглядатаев удалось попасть в храм Одина – там он увидел божественные руны, левитирующие на постаментах, которые так и просились в руки к цивилизованным людям и упорно не желали быть собственностью мерзких варваров, умывающихся тем, что высморкнули.

Лазутчики остались в городе на пару дней. Они очень удачно выбрали время – как раз накануне грандиозного пира в честь Дня рождения князя Менрира, который был вождем клана. Намечалась знатная пьянка, во время которой даже самые ответственные и стойкие викинги утратят бдительность! Наверняка храмовые стражи тоже не откажут себе в удовольствии напиться до синих валькирий!

И вот начался праздник. Мед лился рекой, напились все, кроме разве что грудных детей, да и те наверняка умудрились как следует «поддать» с молоком матери. Между тем воры проникли в храм Одина без труда обойдя стражей, которые, мягко говоря, перебрали. Они схватили руны и вынесли на улицу, спрятав под одеждой.

Пока все праздновали, гости с равнин тихо покинули город, никого не предупреждая. Собственно, никто и не спрашивал, куда те собрались – только стражи, стоявшие у ворот, поинтересовались, да предложили выпить, едва ворочая языками.

День рождения Менрира праздновали целую неделю. Наконец, гулянка закончилась и пропажу обнаружили! Сам князь явился в храм, чтобы воздать хвалу Одину, и, конечно, заметил, что рун и след простыл.

Менрир хотел было казнить стражу, но в последний момент одумался: если и этих дурней отправить к богам, то кто тогда вообще будет охранять священное место?! Тем более, что эти еще – одни из самых ответственных ребят…

Приближенные тут же догадались, кто украл руны, и сообщили Менриру о торговцах, которые явились накануне праздника. Теперь даже снежному ежу стало понятно, что они – самые настоящие воры! И теперь эти проклятые обитатели равнин очень далеко…

Князь решил вернуть руны – по-другому и быть не могло! Он дунул в рог и созвал совет, на котором первые лица клана решили выступать на рассвете. На равнины можно спуститься лишь одним путем, и Менрир прекрасно об этом знал. Он решил прибегнуть к хитрости и пойти по воде – так викинги смогли бы выиграть уйму времени, и, возможно, даже встретить гнусных воришек еще до того, как те придут в свое поселение.

Менрир попросил благословения Одина, а потом отдал распоряжения готовить корабли. Все боеспособные викинги, кроме стражей города, собирались в погоню. Менрир хотел лично наказать воров, правда, пока не знал, как именно отправит их к предкам – отрубит головы, или прикажет бросить в ледяные воды с камнем на шее. Помогите князю вернуть руны, и он наградит вас золотом!

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