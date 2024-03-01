Сюжет Tiger Gems

Али был одним из самых богатых купцов – его знал каждый! Частенько имя удачливого торговца произносили при дворе султана, поминая его исключительно добрым словом. Али частенько водил караваны в далекие земли. Благодаря торговым странствиям он заработал горы золота. К тому же в его сокровищнице хранилось множество разных диковинок, которые Али собрал со всех уголков мира.

Дом купца напоминал, скорее дворец. Он вполне мог построить себе хоромы как у султана, однако решил не испытывать милость повелителя – кто знает, чем это может закончиться! Вполне возможно, что и казнью за попытку затмить величие могущественного правителя...

Али частенько устраивал пиры, да такие, что даже видавшие виды гуляки приятно удивлялись размаху происходящего действа! Порой в дом купца приходили и люди из дворцовой знати. Как-то раз на пир пожаловал один из многочисленных советников султана, которого сопровождали жена дочь по имени Кассандра – красавица, каких еще поискать! Али влюбился в нее с первого взгляда. Пожелав добиться благосклонности красавицы, он уже на следующий день совершил визит в дом советника. Правда, Кассандра воротила от Али свой носик, словно он был не одним из самых богатых людей в городе, а тушей мертвого ишака, разлагающейся в сточной канаве.

Но неприступность красавицы вовсе не испугала претендента на ее руку и сердце! Али решил ухаживать за Кассандрой, надеясь, что она полюбит его, оценив безграничную щедрость и богатство, которым он обладает. Сначала он преподнес своей возлюбленной жемчужное ожерелье – от такого не откажется ни одна разумная девушка! Разумеется, и Кассандра была отнюдь не дура. Красавица приняла подарок и перестала воротить носик от Али, однако все же относилась к нему весьма прохладно.

Тогда влюбленный купец продолжил штурмовать «неприступную крепость» и подарил ей перво волшебного павлина. Стоило только положить его перед сном в подушку, и все можно было стать настоящим пророком, способным увидеть вещий сон! Получив в подарок настоящую диковинку, Кассандра стала вести себя гораздо вежливее, но она все равно не подпускала Али ближе, чем на поцелуй руки.

На следующий день красавица получила волшебный лотос, изготовленный из драгоценных камней, который излучал тепло. Кассандра пришла в восторг и окончательно сменила гнев на милость. Правда, она все равно не соглашалась выйти замуж за Али, хотя даже отец тонко намекал ей, что зажиточный купец – весьма хорошая партия, и пора бы уже перестать строить из себя невинную лань.

Советник был готов дать благословение на брак. Узнав об этом, Али решил брать неприступную крепость другим путем. Вернувшись домой, он пошел в сокровищницу и открыл клетку, в которой сидел гигантский белый тигр. Али выиграл волшебную зверюгу в карты у какого-то мага – сама судьба сделала ему великолепный подарок! Зверь был совершенно лишен хищных повадок и не нападал на людей. Зато тигр любил точить когти – каждый раз, когда он царапал стены или пол, на них оставались следы, из которых сыпались огромные сверкающие изумруды.

Конечно, Али не собирался дарить такого зверя! Надо быть сумасшедшим, чтобы пойти на такое... он просто насобирал два мешка изумрудов и отнес их советнику. На следующий день Кассандра согласилась стать его супругой. Наверняка не без помощи отца, у которого глаза на лоб полезли, когда Али подарил ему тигриные изумруды!