Tikiz n Juice
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Обзор Tikiz n Juice

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.14%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Tikiz n Juice

Потомственный шаман Тикиз остался без работы, караул! Впрочем, чего вы хотите? Цивилизация везде протянула свои щупальца, а там, куда приходят технологии, интернет и наука, нет места духам. Всевозможным мистикам приходится собирать чемоданы и искать лучшей жизни в другом месте или адаптироваться к новой реальности.

Конечно, Тикиз пытался призывать духов, как раньше, однако они не отвечали. Казалось, существа из других измерений просто исчезли! Магия Тикиза перестала работать, клиенты потихоньку разбегались – шаман схватился за голову, не зная, как жить дальше...

Наконец, говорящий с духами осознал неотвратимую реальность – ему придется искать работу или умереть с голоду! Второй вариант нашего героя никоим образом не устраивал, поэтому он решил попробовать себя в качестве таксиста. Эх, как же Тикиз удивился, когда узнал, что для выбранной профессии ему потребуются водительские права и лицензия! Ни того, ни другого у него не было, увы.

Тикиз пытался работать на заводе, вкалывая в три смены до кровавого пота. Всего он пробыл в касте пролетариев четыре дня, а потом вышел из проходной и навсегда оставил свое рабочее место, обругав самыми отвратительными словами.

Позже шаман устроился работать помощником повара. На кухне всем заправлял сварливый жирдяй, который никогда ничего не делал сам – по факту за него трудились остальные работники. В конце рабочего дня шаман уронил на пол вырезку альпийского барашка, и с него тут же вычли весь дневной заработок за испорченный продукт. Правда, мясо не стали выбрасывать, а помыли под краном, и все равно пустили в дело. Посетители скушали с аппетитом, не предъявляя претензий.

В общем, у Тикиза не сложилось с работой в сфере общественного питания. Потом он пробовал выгуливать собак, но тут возникла проблема – из-за маленького роста псы крупных пород его просто игнорировали. Да и удержать их Тикиз не мог, как ни старался, ругаясь, взывая к духам и пугая собак живодерней. В общем, песики на него чихать хотели...

Вернувшись домой, Тикиз доел последние продукты. Да, если так пойдет дальше, то в следующий раз ему придется варить суп из собственных носков! Наваристый, конечно, получится бульон, но аппетита он совсем не вызывает...

Проснувшись рано утром, Тикиз вдруг понял, кем ему следует быть в новом мире – конечно, барменом! Нужно открыть точку на побережье, и продавать там безалкогольные коктейли! Спрос на напитки гарантирован, особенно в жаркую погоду, когда каждый второй отдыхающий ощущает дикую жажду и не прочь освежиться. В принципе, в ассортимент можно добавить какой-нибудь не слишком крепкий алкоголь, вроде пива. От виски и прочего подобного имеет смысл отказаться, потому как иначе пляж превратится в чертов вертеп, в котором приличным людям делать нечего.

Тикиз разбил кубышку, в которой лежали последние деньги, и потратил сбережения на обустройство торговой точки. Через пару дней он уже продавал коктейли всем желающим охладиться, зарабатывая деньги. Надо сказать торговля шла как по маслу!

Конечно, Тикиз жалел о том, что пришла цивилизация, изжившая шаманизм к чертовой бабушке, но ничего не поделать – мир меняется! Главное, держать нос по ветру и иметь хоть какие-нибудь сбережения, ну или уметь выигрывать деньги – попробуйте, возможно, вам повезет!

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