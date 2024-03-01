Сюжет Triple X Hot Pepper

Знахарка по имени Фрея никого особенно не лечила, однако была весьма известна в городе и далеко за его пределами. Будучи еще ученицей одного алхимика, она сразу поняла, как добывать звонкую монету с помощью магии – знатные дамы готовы отдать горы золота тому, кто поможет им быть красивыми в любом возрасте! И с годами щедрость графинь, герцогинь и прочих аристократок только возрастает, потому что чем ближе старость, тем больше потребность в помощи мастера, умеющего творить чудеса даже с самыми жуткими мордашками...

Фрея легко разглаживала морщины, делала кожу эластичной, устраняла родинки, избавляла от прыщей и прочих малоприятных дефектов, из-за которых спрос на даму среди кавалеров становился необычайно низким или и вовсе исчезал как туман под лучами утреннего солнца. Кроме того, она могла сделать женщину моложе лет на пять. Разумеется, только внешне, Фрея – обычная знахарка, а не могущественная богиня, способная повернуть время вспять! Впрочем, и тех чудес, которые она творила, было вполне достаточно, чтобы жены богатеньких мужей выстраивались к ней в очередь.

Правда, с некоторыми проблемами Фрея ничего не могла сделать при всем желании. К сожалению, ни одна знахарка не владела магией пластической хирургии, однако колдуньи всех мастей стремились открыть универсальное средство, которое помогло бы перекроить любую рожу так, как заблагорассудится ее обладательнице. К тому же эта магия могла бы привлечь и многих мужчин – что ни говори, а огромный горб или нос крючком никого не красит, и не исчезает в никуда, будь ты хоть трижды сказочный богач или великий лорд!

Фрея много лет работала над гелем пластики. Успехи ее в этом деле были весьма скромными: получившаяся зеленая субстанция, напоминавшая то ли основу для алхимического снадобья, то ли самые обыкновенные сопли, прекрасно удаляла родинки и прочие доброкачественные образования, выраставшие на благородных мордашках.

Однажды Фрея добавила в свой гель пластики ягодный джем, фруктовое повидло и потом, немного подумав, бухнула мази, приготовленной из трех жгучих перцев. Содержимое котла, стоявшего на огне, стало еще зеленее обычного. Фрея прошептала волшебные слова, зачерпнула ложку варева вылила его на доску для пробы – получившийся гель позволял изменить ее форму и поверхность, да и вообще из нее теперь можно было изваять все, что угодно, словно это пластилин, а не дерево.

На радостях знахарка поскорее созвала подопытных девушек, которые хотели бы стать красавицами совершенно бесплатно и с минимальным риском. Благодаря отличной репутации Фреи желающих сыскалась тьма! У каждой девушки были те или иные проблемы, которые портили им жизнь, например, заячья губа, задранный нос, торчащий ноздрями вперед, будто свиной пятак, косые глаза, кривые ноги, а у кого и все сразу – в общем, знахарке определенно было над чем и кем работать.

Испытания геля пластики завершились успешно! Дамочки превратились в красавиц без малейших побочных эффектов. Родители, которые уже было отчаялись выдать любимых дочек замуж, благодарили Фрею, в том числе и звонкой монетой. Теперь у нее стало просто нереально много клиентов! Очередь из не самых прекрасных дам начиналась едва ли не от городских стен и заканчивалась у порога того самого дома, в котором знахарка делала из чудовищ красавиц. Естественно, она хорошо зарабатывала на своем ремесле! Кстати, у вас тоже есть возможность разбогатеть – сыграйте прямо сейчас и пусть вам повезет!