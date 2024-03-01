Trout’s Treasures – Payday
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Обзор Trout’s Treasures – Payday

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Trout’s Treasures – Payday

Скажем прямо, рыбак из Сэма был так себе! Он купил лучший спиннинг, приманку и другие прибамбасы для ловли даров моря, однако толка от них – как от козла молока! Единственное, что удалось поймать Сэму – спасательный круг. Да и то рыбак выбросил свою добычу обратно в воду, выругавшись как потомственный сапожник.

Сэм уселся на берегу и загрустил. Его вздохи услышала золотая форель, которая приплыла, чтобы посмотреть, кто это тут такой расстроенный! Она спросила, в чем, собственно, дело, и Сэм рассказал ей о своем горе.

Золотая форель отвечала, мол, ему на роду написано ловить только спасательные круги и дырявые ботинки. Впрочем, она согласилась помочь несчастному и сделать его жизнь чуточку слаще! Золотая форель отправила Сэма домой, пообещав сделать все в лучшем виде, но предупредила – рано или поздно придется заплатить за счастье!

Рыбка уплыла восвояси. Сэм пожал плечами и направился домой – кто его знает, стоит ли верить говорящей рыбине…

Вернувшись, наш герой обомлел! Дом горе-рыбака превратился в настоящий дворец, в гараже стояли восемь премиальных авто, а вместо резиновой женщины, валявшейся под кроватью и прохудившейся в самом интересном месте, на пороге стояла самая настоящая красавица! Девушка приветливо улыбалась Сэму, который в этот самый момент получил «эсэмэску» о поступлении на счет десяти миллионов долларов. Разумеется, счастливчик тут же позвонил в банк, собираясь выяснить, откуда уши растут, но там ему ответили, что это анонимный перевод. Восславив неизвестного благотворителя, Сэм заключил красавицу в объятия и потащил на второй этаж своего особняка.

Безутешный рыбак стал настоящим богачом! Ну и что, подумаешь, беда с уловом – зато во всем остальном дела просто ОК! Сэм целый день наслаждался новой жизнью и забыл о словах золотой форели. Посреди ночи, натешившись со своей пассией, он отключился и захрапел. Во сне к нему явилась золотая форель: от доброй рыбки не осталось и следа – на него смотрело злобное зубастое чудовище, которое приказало каждый день приносить ему в жертву невинных детей. В противном случае, монстр пообещал забрать все подаренные сокровища и в нагрузку устроить проблемы с потенцией.

Сэм проснулся в холодном поту. Он крепко призадумался: с одной стороны ему не хотелось убивать детишек на потеху волку в овечьей шкуре, с другой – его жизнь теперь была просто отличной! С раннего утра новоиспеченный богач ходил по улицам, высматривая ребеночка, но так и не решился совершить ужасный поступок.

Время близилось к полуночи. Когда стрелки часов в гостиной остановились на двенадцати, дом задрожал и превратился в большую кучу рыбьей чешуи. Красавица запахла резиной и сдулась, издав дикий вопль отчаяния! Тут Сэму пришла «эсэмэска» предупреждающая о том, что на счете осталось всего две тысячи долларов…

Все это было ужасно, однако во сне к нашему герою больше никто не приходил. Через неделю он снова пошел на берег и, наконец, поймал настоящую форель! Конечно, она не разговаривала, но оно и к лучшему.

С тех пор Сэм стал чаще ходить на рыбалку. А резиновую подругу он выбросил за ненадобностью, потому как теперь искусственные женщины его больше не интересовали. Как, впрочем, и обычные. Если золотая форель когда-нибудь с вами заговорит, то лучше разбейте ей башку о камень…

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