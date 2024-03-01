Twin Diamonds Xmas
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Обзор Twin Diamonds Xmas

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.82%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Twin Diamonds Xmas

Санта работает всего одну ночь в году, поэтому у него очень много свободного времени. Старик развлекает себя, как может, но, честно говоря, с досугом в Лапландии не очень. Вот и приходится Санта-Клаусу частенько гулять под ручку с зеленым змием. Ну а что прикажете делать? Ни тебе женщин, ни каких-других развлечений, только морды ушастых эльфов и йети дрыхнет в пещере неподалеку! Конечно, дома у Санты есть книги, интернет и даже бильярдный стол с бассейном, но все эти удовольствия быстро надоедают, если пользоваться ими на перманентной основе. Прямо-таки до чертиков!

Однажды Санта набрался виски, ирландского, забористого, после которого тянет на подвиги. Ему взбрело в голову прокатиться с горы на лыжах, и заснять это экшн-камеру, а потом выложить в интернет. Почему бы не стать звездой экстремального спорта?! Все реально, когда в тебе булькает полторы бутылки виски...

Прособиравшись почти час, пошатывающийся Санта вышел из дома и направился к одной из самых высоких горок, находившихся поблизости. Будь он трезвым, то в жизни не рискнул бы покорять настолько крутой спуск! Но, увы, мозг, утонувший в алкоголе, перестает слышать голос здравого смысла, который пытался отговорить старика от сомнительной затеи. Санта встал на вершине горки, громко рыгнул, поправил камеру, съезжавшую со лба, и оттолкнулся палками...

Пьяному лыжнику показалось, будто он несется навстречу судьбе со скоростью пули! Где-то на середине пути камеру сорвало с головы, и она улетела черт знает куда, и теперь лежит там, где никогда не найдешь. Но Санту это уже не волновало, ведь он врезался прямо в сосну, потом в другую и третью, набив себе такие шишки – просто кошмар! Благо в его крови плескалось достаточно алкоголя, чтобы выдержать тяжкое испытание хвойными деревьями.

Санта пытался остановиться, но безуспешно и, наконец, въехал в скалу – за секунду до столкновения лыжник попрощался с жизнью, однако это было слишком уж пессимистично. Правильно говорят, что дуракам везет – вот и ему прокатило попасть прямо в пещеру, заваленную снегом. Хорошенько треснувшись головой о большущий сталактит, свисающий с потолка, Санта отключился.

Очнувшись, покоритель снежных склонов увидел перед носом два рубина, которые, казалось, прилипли друг к другу. Оглянувшись, он нашел и другие камни: бирюзу, аметисты и сапфиры. Пошарив трясущимися руками по земле, Санта отыскал сдвоенный алмаз и возликовал, несмотря на страшную головную боль, напоминавшую о вчерашнем столкновении с тремя вековыми соснами и выпивке, которая просилась наружу через нижний клапан.

Санта с трудом добрался до дома, где его встретили ликующие эльфы. Помощники уже было думали, что все – пьяный босс нашел свой конец в глубоком ущелье или просто свернул себе шею, ударившись о дерево. Как же они ошибались!

Санта показал помощникам найденные камни. Почуяв запах миллионов, эльфы похватали инструменты из сарая и бросились в ту самую пещеру, чтобы примерить на себя амплуа рудокопов. Ушастые парни работали, как настоящие шахтеры, которые родились с киркой в руках!

Санта-Клаус и его помощники добыли целый мешок алмазов и других драгоценных камней. Теперь они стали настоящими богачами! Подсчитав примерную прибыль от пьяного заезда на лыжах, Санта начал подумывать об увольнении с последующим выходом на пенсию – пора и отдохнуть, а рождественские подарки дарите себе сами!

Провайдер
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