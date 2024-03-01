Сюжет Wild Fruit Jam

В Стране Чудес жила фея по имени Полли, у которой был великолепный сад – этой красоте мог позавидовать каждый садовод! Все свободное время она проводила среди фруктовых деревьев и ягодных кустов, ухаживая и подкармливая детища рук своих. Надо сказать, работала фея на славу, поэтому урожай получался отличным.

В доме Полли всегда были фрукты и ягоды. Однажды урожай оказался вдвое больше обычного – новые удобрения дали просто умопомрачительный эффект! Кладовая феи буквально трещала по швам от фруктов. Хозяйка великолепного сада с трудом закрывала дверь, привалив к ней несколько мешков с арбузами и лимонами.

И тут ей в голову пришла отличная идея: раз урожая так много, то почему бы не сварить фруктовый джем? Полли зажгла плиту, поставила кастрюлю, добавила сахар и другие ингредиенты… работа закипела!

Через некоторое время одна баночка джема была готова. Полли попробовала его и пришла в восторг от чудесного вкуса! Правда, она жутко устала. С одной стороны, хорошо бы наварить побольше сладкого лакомства, но, когда Полли думала о том, сколько труда придется вложить в эту затею, ей сразу хотелось все бросить, а излишек урожая раздать всем желающим…

Хорошо, что феи владеют магией! Хозяйка наибогатейшего урожая создала волшебную кастрюльку, которая сама успешно выполняла поварские обязанности. Конечно, потребовалось поколдовать, чтобы сделать вещицу, которая могла бы стать незаменимым помощником на кухне, но Полли успешно справилась. Она проверила, насколько хорошо работает волшебная кастрюлька, и убедилась в том, что теперь ей не придется гнуть спину у плиты. Правда, иногда приходилось подпитывать волшебную утварь магией, но это не страшно…

Полли наварила просто колоссальное количество джема! Ей казалось, что скоро место освободиться, однако все вышло не совсем так, как она рассчитывала – теперь кладовка ломилась от банок!

Казалось, единственный выход из положения – просто взять и подарить сладкий джем остальным жителям Страны Чудес… фея начала предлагать сваренное лакомство всем подряд и вскоре подруги выстроились к ней в очередь, надеясь получить баночку-другую.

Каждый день к Полли приходили гости. Со временем ей это просто осточертело! То есть, конечно, фея не жадничала и была готова угостить хоть целый мир, но, скажите на милость, кому понравится, когда в твой домик постоянно стучат всевозможные любители сладенького!

Полли снова занялась магией – на этот раз она решила создать большую стеклянную банку джема, которая сама будет наливать своей содержимое каждому просящему. Разумеется, джем будет переноситься в нее из кастрюльки в кухне самым волшебным образом! Полли, конечно, никогда не перетруждалась и вообще предпочитала заниматься чем-нибудь, ничего при этом не делая…

На следующий день гости, которые пришли за вкусным джемом, увидели во перед домиком своей подруги настоящее чудо! Стоило только им попросить, как волшебная банка наклонялась и наливала столько повидла, сколько требовалось – ни больше, ни меньше.

Возможно, вы тоже любите сладкое? В таком случае приходите в гости к Полли! Тем более, ее сад принес такой урожай, что можно накормить повидлом добрую половину Страны Чудес!