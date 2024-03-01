Сюжет Wish Master

От начала времен в мире обитали тысячи джинов, которые должны помогать людям. Каждому из них всемогущий Создатель дал малую частичку своего могущества. Впрочем, этой силы было достаточно для исполнения любого желания.

Белый джин служил Создателю сотни лет, помогая каждому человеку, который обращался к нему и исполняя тем самым волю своего повелителя. Часто он радовался, помогая голодному насытиться, бездомному – обрести жилье, слабому – защитника... но ему приходилось исполнять и другие желания.

Создатель, понадеявшись на людскую добродетель, не оставил слугам выбора, обязав их делать все, о чем попросят смертные. А напрасно! Иногда Белому джину приходилось творить очень неприятные вещи. Хорошо, если надо было всего лишь навести морок на мужа, вернувшегося с работы слишком рано, и дать любовнику шанс спастись прыжком веры в окно. Но бывало и так, что люди просили совершать кражи, подлоги, убийства и даже голосовать за известные политические партии...

Каждый раз, выполняя самые ужасные желания, Белый джин мучился и страдал, понимая, что именно он является орудием, исполняющим самые отвратительные замыслы людей. В один прекрасный день в его голову пришла мысль: почему бы просто не отказать злодеям? Все равно Создатель вечно занят своими делами – разве ему есть дело до какого-то там джина?

И так в мире появился первый слуга, ослушавшийся верховного повелителя мироздания. Возмущенные люди стали взывать к Создателю, требуя заставить Белого джина подчиниться их воле, и тот услышал мольбы недовольных смертных, искренне возмущенных действиями, точнее, бездействиями проклятого моралиста.

Обратив свой взор на земной мир, повелитель впал в ужас от желаний людей! Разгневавшись, он лишил джинов магической силы и запретил им слушать всякого человека под страхом смерти. Отдав этот приказ, создатель обратил свой взор на Белого джина, который посмел ослушаться своего повелителя, и проклял.

Бесплотный дух Белого джина почернел и был навеки обречен скитаться по земле. Проклятый улетел в самый дальний уголок мира людей, надеясь, что никто из смертных не сможет найти его и заставить совершить какой-нибудь ужасный поступок.

Но и там ему не удалось скрыться от вездесущих людей, которые умудрились добраться даже на самый край света! Несчастному исполнителю желаний оставалось только одно: спрятаться в самой глубокой пещере.

Черный джин нашел логово гигантского дракона, который давно умер – от него остался лишь гигантский скелет и горы золота. Огнедышащий монстр наполнил свою пещеру множеством разных сокровищ, за которыми время от времени приходили искатели приключений. Набив карманы, люди уходили, и так продолжалось много лет, пока один из непрошенных гостей не нашел волшебную лампу!

Едва только неизвестный искатель провел по ней рукой, вытирая от вековой пыли, как Черный джин почувствовал, как непреодолимая сила заставила его предстать перед охотником за сокровищами. Исполнитель желаний посмотрел на удивленного человека, который сидел на пятой точке с открытым ртом и сжимал в руках волшебную лампу. Он понимал, что пришло время снова исполнять желания. Черный джин вздохнул и обреченно спросил, чего хочет гость. Разумеется, тот мечтал о золоте. Если вы тоже безумно любите деньги, то загляните в гости к Черному джину прямо сейчас!