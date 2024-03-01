Сюжет 3 Egypt Chests

Богатство фараона Анхонатона III превосходило все мыслимые пределы! Сокровищницы повелителя Египта буквально трещали по швам, порой казалось, будто их просто разорвет – слугам даже пришлось сделать каменные двери, а дворцовые архитекторы уже предлагали правителю построить третье хранилище.

Деньги текли к фараону рекой! Захваченные земли приносили ему немалый доход, равно как и продуманная внутренняя политика – Анхонатон III был весьма неглуп и разбирался в управлении государством. Он создал прогрессивную систему налогов и не обирал народ ради собственного обогащения. В результате такой политики страна процветала. Народ становился богаче и платил все больше налогов, не рискуя разориться из-за непосильных поборов, потому как на самом деле пошлины оказывались очень даже приемлемыми.

Анхонатон III развивал торговлю с другими странами. В Египет хлынули иноземные товары, золото и серебро. К тому же казначеи отметили значительный приток драгоценных камней. Фараон мудро воздерживался от ненужных войн, которые в итоге привели бы к значительным убыткам и не оправдали себя, несмотря на желание удовлетворять собственные амбиции, присущее любому здравомыслящему правителю огромного царства.

С каждым днем фараон становился богаче. Он не знал, куда девать золото и всерьез озаботился этой проблемой – ну в самом деле, не строить же еще один дворец, в котором будут «жить» лишь монеты и слитки! Между тем Амон Ра видел, насколько хорошо Анхонатон III справляется со своими обязанностями фараона. Казалось, мудрый правитель способен решить любую проблему, кроме той, которая волновала его больше всего. Глядя на терзания повелителя Египта, отец всех богов поручил Гору создать три бездонных сундука, в которых фараон сможет хранить все свое золото. Разумеется, тот поспешил исполнить волю повелителя солнца.

Гор лично преподнес созданный подарок, явившись в тронном зале перед лицом Анхонатона III вместе с сундуками. Посланник бога солнца рассказал повелителю Египта о магических свойствах каждого: синего, красного и зеленого. На самом деле три сундука отличались только цветом. В них можно было положить любое количество золота, серебра и драгоценных камней, да и вообще чего угодно, хоть фамильных папирусов, на которых написана хроника событий, произошедших в семье фараона.

Анхонатон III поблагодарил Гора, склонившись перед ним на одно колено, и тот исчез, оставив сундуки. Фараон приказал слугам отнести подарки в сокровищницу и лично наблюдал за тем, как казначеи перекладывают его богатства в бездонные сундуки. Ох, сколько же места получилось освободить! В одном хранилище царила пустота, в другом осталась лишь коллекция артефактов и три волшебных сундука, в которых хранилась целая уйма денег.

Через некоторое время племянник Анхонатона III устроил заговор против фараона, чтобы взойти на трон. Ему удалось погубить дядюшку и занять его место. Анхонатона III похоронили со всем добром, включая те самые три сундука – глупый заговорщик не знал, что они бездонные! Он еще сокрушался, дескать, способности дяди к управлению страной, мягко говоря, преувеличены, вон, в казне-то золота всего ничего...

Кстати, мы знаем, где находится пирамида, в которой похоронен финансовый гений времен Древнего Египта. Вы можете попытаться отправиться в экспедицию за тремя сундуками, в которых хранятся горы золота!