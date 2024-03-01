Сюжет Charm & Treasures

Лепрекон Карл проснулся совершенно голым! Его голова раскалывалась от боли, а руки дрожали как у запойного алкоголика. Борода лепрекона свернулась самым немыслимым образом, а красные заплывшие глаза смотрели в зеркало – хорошо, что он был у себя дома! Окажись Карл в таком виде у гостей, вот была бы потеха...

Оглянувшись по сторонам, лепрекон подобрал камзол, вытащил из-под кровати башмаки и цилиндр. Усевшись на постель, Карл начал одеваться, ворча, и пытаясь вспомнить вчерашний вечер. А все этот трактирщик Воган! Каждый год одно и то же – когда тот празднует День рождения, деревня напивается до потери сознания, ну и сам Карл тоже закладывает за воротник, чего уж греха таить, тем более, как его утаить, когда он весь на многострадальной физиономии, эх...

Лепрекон одевался и никак не мог понять, что именно пошло не так. Нацепив камзол и башмаки, он сбегал на кухню за водичкой. Сделав несколько глотков живительной влаги, Карл окончательно пришел в себя и, оглядев кухню, нецензурно выругался – горшок золота пропал! А потом он понял, что исчезли не только деньги, а еще и четырехлистный клевер, подкова и другая атрибутика, приносящая удачу, без которой даже самый удачливый леприкон станет полным лузером.

Внутри у Карла все похолодело – неужели ему выпала печальная доля стать одним из тех несчастных, которые теряют все, пардон, по пьяни и потом не помнят совершенно ничего?! Впрочем, кое-что в памяти нашего друга все же сохранилось: пара собутыльников, которых он встретил, выходя из трактира треклятого Вогана. Нацепив на голову цилиндр, «несчастный» припустил в деревню, что было сил, а после вчерашнего их было немного, поэтому пришел он к злосчастному трактиру почти через час, окончательно протрезвев.

Войдя в трактир, Карл встретил обоих приятелей, продолжавших банкет вместе с Воганом, который уже был на ногах. Вместо приветствия, лепрекон обругал их так, что даже сапожник, восседавший за соседним столиком с кружкой эля, записал гениальную фразу, которую можно было бы сделать девизом народной гинекологии и урологии вместе взятых. Да и любителям филологии было бы интересно, но мы не будем приводить ее тут из страха травмировать психику культурных людей.

Оказалось, Карл проиграл все свое добро в карты, причем не кому-нибудь, а самому виновнику торжества! Более того, Воган наотрез отказался возвращать лепрекону его добро.

Вот оно что! Хитрый трактирщик воспользовался беспомощным состоянием лепрекона, пока тот не мог призвать силу удачи себе в помощь! Да, по словам друзей, он тогда уже и говорить не мог, да и кухарка, суетившаяся рядом, тоже проворчала недовольно, что он действительно уже не мог, и ушла в кухню, хлопнув дверью.

Карл пропустил мимо ушей реплику глупой бабы и предложил сыграть еще разок. Воган, конечно же, согласился – разве могли быть хоть какие-то шансы на победу у лепрекона, лишившегося удачи?! Правда, трактирщик не знал о золотой монетке, которую Карл хранил в кармане пиджака!

Партия началась! Лепрекон мысленно воззвал к удаче, и понеслось... через час он отыграл все: горшочек золота, четырехлистный клевер, подкову, волшебную звезду и всякую мелочь. Ох и зря же Воган потребовал реванша! Трактирщик поставил бочку самого лучшего эля, надеясь вернуть ценные вещи, которые вчера достались ему так легко – конечно же, он лишился напитка.

На этот раз Карл решил отнести свое имущество домой, и уже потом предаться бескомпромиссному пьянству. Поймайте его по дороге и растрясите, как следует – это очень богатенький тип, у которого есть сокровища и разные прелестные вещицы!