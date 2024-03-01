Сюжет 5 Wild Wild Peppers

Волшебник Стуриус смотрел на себя в зеркало и, глядя на седые белые волосы, морщины и потихоньку обвисающую физиономию, он понимал, что молодость прошла. Наступила старость, а там и до гробовой доски недалеко... проклятье, а ведь ему еще столько всего нужно сделать! Во-первых, стихия огня исследована не до конца и наверняка можно придумать еще не одно полезное заклинание! Во-вторых, Стуриус давно мечтал попробовать себя в некромантии, однако до этого все как-то не доходили руки. Да и вообще, настоящий волшебник имеет полное право жить вечно, потому как разные сферы магии все еще ждут своих исследователей...

Стуриус определенно не хотел переезжать на кладбище. Острое желание вернуть молодость и прожить подольше не давало ему покоя! Наконец, волшебник плюнул на все, отложил в долгий ящик исследования, формулы и волшебные зелья – все это ради эликсира молодости! Седовласый маг заперся в лаборатории и не выходил оттуда целыми днями, надеясь составить тот самый рецепт. Он перепробовал все: золото, серебро, драгоценные камни, магию целительства и прочие вещи, однако все оказалось безрезультатно. Наконец Стуриус взялся за более экзотические ингредиенты – слезы девственницы и рожки единорога, к которым добавил лечебные заклинания, применяющиеся знатными дамами для омоложения. Правда, их магия действовала недолго – обычно ее хватало на бал, а потом, как в старой сказке, карета снова превращалась в тыкву, то есть, красавица – в чудовище, ну или как она там выглядела до воздействия чарами...

Стуриусу удалось добиться некоторых результатов, когда он добавил в котел семьсот семьдесят семь фруктов и ягод – волшебник воспользовался позабытым рецептом, который в свое время составили друиды. В связи с разгулом технологий, наблюдавшимся в последние десятилетия, магия природы обросла мхом забытья, но это вовсе не значит, что она перестала работать.

Стуриус опробовал эликсир на себе и о чудо! Седовласый волшебник превратился в юношу! Радости мага не было предела. Разумеется, он решил увековечить свои заслуги и передал немного эликсира на пробу в Королевский совет всякого волшебства. Председатель, которому в прошлом году исполнилось аж девяносто девять лет, скорее попробовал доставленное зелье и обомлел от эффекта!

Волшебника Стуриуса хотел представить к государственной награде, а его эликсир передали ко двору короля. Надо ли говорить, что зелье имело оглушительный успех... правда, всего лишь одну неделю! Через семь дней выяснилось, что действие эликсира, увы, не постоянное. Старушки, превратившиеся в юных красавиц, снова обретали истинное лицо в самый неподходящий момент, например, в опочивальне, будучи в объятиях кавалера, приходившего в тихий ужас от внезапной трансформации, или на балу, когда на них смотрели десятки и сотни глаз. Да что там, сам король, отведавший эликсира Стуриуса, вновь состарился на глазах у иностранных послов, которые с трудом узнали в юнце, сидящем на троне, повелителя, являвшегося преданным союзником их государства на протяжении многих десятилетий!

На фоне всех этих неприятных событий, Стуриуса приказали выпороть, а потом потребовали доработать эликсир, угрожая лишением членства в Королевском совете всякого волшебства. Целыми днями маг работал в лаборатории, потирая зад, пылавший от сотни плетей, которыми палач наградил умудренное годами седалище по приказу его величества. В один миг ему пришло в голову закрепить эффект эликсира с помощью пяти самых диких перцев, которые были просто невероятно жгучими!

На этот раз все получилось! Вкус эликсира изменился и стал далеко не самым приятным, однако в его эффективности не было никаких сомнений. По-крайней мере, спустя неделю, все те, кому довелось попробовать зелье, по-прежнему оставались молодыми. А потом Королевский совет всякого волшебства изъял у Стуриуса рецепт и запретил ему варить эликсир молодости без разрешения свыше. Чертовы монополисты, вот и трудись потом ради их блага!