777 Fruits
Видеообзор
DEMO

Обзор 777 Fruits

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 88.87% - 96.55%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет 777 Fruits

Как-то раз трое волшебников собрались выпить немного эля. Ну или много, или сколько влезет, в общем, как обычно! Все участники вечеринки прекрасно знали, что пойла уйдет не меньше двух бочек. Ближе к концу крепкого «топлива» седовласые маги потеряют волшебные палочки и превратятся в пьяных скотов.

Но на этот раз все вышло по-другому! Когда градус выпитого достиг пределов мыслимого, троицу одолело желание заниматься кипучей деятельностью. Один взял и создал в параллельной реальности измерение, в котором всегда светит солнце. Остальные, глядя на веселящегося товарища, тоже захотели поучаствовать в празднике магического идиотизма. Второй маг создал алмаз в том же самом измерении, который стал центром волшебной вселенной. Третьему показалось, что в параллельном мире как-то пустовато. Взмахнув волшебной палочкой, седовласый волшебник наколдовал семьсот семьдесят семь фруктов, а потом вдохнул в них жизнь, прочитав особое заклинание. Вот так появилась Фруктоландия!

Утром протрезвевшие маги и думать забыли об особом мирке. Их беспокоили лишь две вещи: куда делись волшебные палочки и можно ли наколдовать целительный рассол как-нибудь без них...

Между тем жизнь в странной волшебной стране шла своим чередом. Алмаз сиял ярче солнца и всем остальным казалось, будто камень этот является источником божественной энергии. Фрукты и ягоды преклонялись перед ним, единогласно признав повелителем Фруктоландии. Алмаз молчаливо принимал почести, которые ему оказывали простолюдины и другие жители самой странной на свете страны.

Ягодам досталась роль самых низших сословий. Чуть более высокую позицию в местной иерархии занимали апельсины, лимоны и фрукты покрупнее. Самым влиятельным сословием стали арбузы. Из-за своих безбожно огромных размеров они ни с кем ни считались. Впрочем, столь наглая позиция всегда сходила им с рук, а все несогласные подавлялись в самом прямом смысле этого слова. Стоило арбузу прокатиться по какой-нибудь вишенке или грозди винограда, как от них оставалась лишь раздавленная мякоть.

Несчастные фрукты и ягоды просили защиты у алмаза, но тот лишь молчаливо сиял, игнорируя любые просьбы и призывы к диалогу. Низшим сословиям пришлось смириться – раз повелитель считает такое положение дел нормальным, значит так и должно быть!

Правда, арбузы хотели большего. Однажды несколько штук подкатились к алмазу, несмотря на ослепительное сияние, и попытались раздавить молчащего повелителя. Разумеется, у них ничего не вышло. Более того, некоторые из узурпаторов получили серьезные раны и едва не умерли, истекая арбузовым соком.

После этого случая захватчики поумерили свое желание свергнуть повелителя с трона. Им пришлось принять реальность как есть и преклониться перед молчащим алмазом. Хотя восстание арбузов потрясло всю страну, однако оно быстро сошло на нет. С тех пор во Фруктоландии все спокойно.

Кстати, вы хотите заполучить огромный алмаз, размером с голову? Тогда загляните в Фруктоландию и забирайте его себе! У нас тут есть портал в эту замечательную страну – вам остается только нажать кнопку и разбогатеть! Забирайте его быстрее, иначе все остальные кинутся на вас, защищая повелителя, который на них, в общем-то, чихать хотел...

Провайдер
Retro Gaming
Retro Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Fruit Candy
Fruit Candy
Fruit Factory
Fruit Factory
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sun of Egypt 4
Sun of Egypt 4
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures