Сюжет 777 Fruits

Как-то раз трое волшебников собрались выпить немного эля. Ну или много, или сколько влезет, в общем, как обычно! Все участники вечеринки прекрасно знали, что пойла уйдет не меньше двух бочек. Ближе к концу крепкого «топлива» седовласые маги потеряют волшебные палочки и превратятся в пьяных скотов.

Но на этот раз все вышло по-другому! Когда градус выпитого достиг пределов мыслимого, троицу одолело желание заниматься кипучей деятельностью. Один взял и создал в параллельной реальности измерение, в котором всегда светит солнце. Остальные, глядя на веселящегося товарища, тоже захотели поучаствовать в празднике магического идиотизма. Второй маг создал алмаз в том же самом измерении, который стал центром волшебной вселенной. Третьему показалось, что в параллельном мире как-то пустовато. Взмахнув волшебной палочкой, седовласый волшебник наколдовал семьсот семьдесят семь фруктов, а потом вдохнул в них жизнь, прочитав особое заклинание. Вот так появилась Фруктоландия!

Утром протрезвевшие маги и думать забыли об особом мирке. Их беспокоили лишь две вещи: куда делись волшебные палочки и можно ли наколдовать целительный рассол как-нибудь без них...

Между тем жизнь в странной волшебной стране шла своим чередом. Алмаз сиял ярче солнца и всем остальным казалось, будто камень этот является источником божественной энергии. Фрукты и ягоды преклонялись перед ним, единогласно признав повелителем Фруктоландии. Алмаз молчаливо принимал почести, которые ему оказывали простолюдины и другие жители самой странной на свете страны.

Ягодам досталась роль самых низших сословий. Чуть более высокую позицию в местной иерархии занимали апельсины, лимоны и фрукты покрупнее. Самым влиятельным сословием стали арбузы. Из-за своих безбожно огромных размеров они ни с кем ни считались. Впрочем, столь наглая позиция всегда сходила им с рук, а все несогласные подавлялись в самом прямом смысле этого слова. Стоило арбузу прокатиться по какой-нибудь вишенке или грозди винограда, как от них оставалась лишь раздавленная мякоть.

Несчастные фрукты и ягоды просили защиты у алмаза, но тот лишь молчаливо сиял, игнорируя любые просьбы и призывы к диалогу. Низшим сословиям пришлось смириться – раз повелитель считает такое положение дел нормальным, значит так и должно быть!

Правда, арбузы хотели большего. Однажды несколько штук подкатились к алмазу, несмотря на ослепительное сияние, и попытались раздавить молчащего повелителя. Разумеется, у них ничего не вышло. Более того, некоторые из узурпаторов получили серьезные раны и едва не умерли, истекая арбузовым соком.

После этого случая захватчики поумерили свое желание свергнуть повелителя с трона. Им пришлось принять реальность как есть и преклониться перед молчащим алмазом. Хотя восстание арбузов потрясло всю страну, однако оно быстро сошло на нет. С тех пор во Фруктоландии все спокойно.

Кстати, вы хотите заполучить огромный алмаз, размером с голову? Тогда загляните в Фруктоландию и забирайте его себе! У нас тут есть портал в эту замечательную страну – вам остается только нажать кнопку и разбогатеть! Забирайте его быстрее, иначе все остальные кинутся на вас, защищая повелителя, который на них, в общем-то, чихать хотел...