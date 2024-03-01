Сюжет Animafia

Перед тем как кого-то съесть, хищники спрашивали, имеет ли их жертва какое-нибудь отношение к анимафии? И, если потенциальный обед с гордостью заявлял, что является информатором, или наблюдателем, или еще кем-то, работающим тех самых ребят, то его тотчас отпускали, отряхивая пылинки с плеча. Никто не хочет связываться с анимафией! Стоит перейти им дорогу и все – глупца ожидает суровая расплата...

Анимафия прибрала джунгли к рукам много лет назад. Теперь бандиты контролировали все! Они получали свой процент от животных, которые собирали бананы, кокосы и другие фрукты. Еще во времена восхождения преступного синдиката четверо обезьян отказались платить дань, послав бандитов к черту – через неделю их нашли мертвыми, висящими на деревьях с бананами во рту. Наглецов наказали в назидание остальным. Пример печальной участи оказался весьма впечатляющим – мысль отказаться от платы за «крышу» больше не приходила ни в одну отчаянную голову.

Анимафия ввела налог на все подряд: сбор грибов и ягод, право охотиться и ходить на водопой, а также многое другое. Одним из самых страшных наказаний за разного рода провинности был запрет на выход к реке. У провинившегося оставалось два варианта: умереть от жажды или ослушаться анимафию и погибнуть еще более жестокой смертью. Не трудно догадаться, что при таком раскладе наказанные животные, как правило, покидали джунгли и уходили искать счастья в другом месте.

Берлога анимафии находилась в отдаленном уголке тропических зарослей. Говорят, там когда-то был военный пост людей, обнесенный бетонным забором, но потом двуногие ушли. Впрочем, их место быстро заняли другие...

Анимафию возглавлял лев. Больше всего на свете царь зверей любил власть и трубку. Главарь бандитов постоянно «чадил». Ходили слухи, будто он приучился к дурной привычке еще во времена работы в цирке.

Орангутанг был мозгом анимафии. Мудрый обезьян помогал остальным принимать верные решения. У него в рукаве всегда был припрятан козырной туз, с которого тот ходил в самый удобный момент!

Носорог занимался силовыми операциям. Лев назначил его начальником охраны и доверил компанию крепких вооруженных ребят. Зная, что носорог в некотором смысле тугодум, главарь банды никогда не поручал ему интеллектуальные задачи.

Жаба решала все вопросы, связанные с бизнесом. Если кто-то из банды тратил чуть больше, чем следовало, она начинала душить до позеленения. К тому же именно жаба изыскивала новые способы заработка, налоговые ниши и решала другие задачи, от которых зависела прибыль банды.

Медведь, гиппопотам и макака выполняли всю кровавую работу. Обезьяна, вооруженная револьвером, была весьма остра на язык. Медведь прекрасно управлялся с дробовиком и отстреливал любую непокорную голову по приказу больших боссов. Гиппопотам старался решать вопросы спокойно, но стоило только вывести его из себя, как он сразу пускал в ход автомат Томпсона!

На самом деле джунгли – это золотое дно! Конечно, анимафия никому никогда не отдаст свое богатство, по-крайней мере, добровольно. Эх, да здесь одних только заброшенных храмов и святилищ со всякими сокровищами – просто тьма! Впрочем, если у вас хватит духу, то можно просто объявить войну анимафии и уничтожить банду.