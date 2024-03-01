Сюжет Moon Princess 100

Земля задрожала, и на поверхность вылез демон Стикс, изрыгая огонь и нецензурную брань! Чудовище решило захватить планету, на которой собиралось уничтожить все живое. Конечно, у человечества не было ни единого шанса в борьбе против инфернальной силы.

Стикс убивал людей будто мух! Самое современное оружие не могло причинить ему вред: тысячи солдат гибли, пытаясь уничтожить проклятого демона, лучшие воины пали – казалось, вопрос существования планеты закрыт и скоро история человечества закончится.

Люди воззвали к богам, как к последней надежде! Высшие силы услышали мольбы и приказали лунным принцессам разобраться с напастью, которая рвала, метала, жгла и материлась при каждом удобном случае.

Взглянув на почти уничтоженную Землю, три принцессы оценили масштабы проблемы, оказавшиеся поистине фантастическими! Тем не менее, они не оставляли надежды решить проблему бескровно: Любовь наслала на Стикса особые чары, которые должны были влюбить его в первую попавшуюся женщину до гробовой доски. Увы, ничего не вышло! То ли демон имел иммунитет к магии любви, то ли просто не интересовался прекрасным полом – в любом случае первая из лунных принцесс была послана куда подальше вместе со своей волшебной палочкой, которую Стикс посоветовал ей использовать вместо ректоскопа.

В бой с демоном вступила Звезда! Лунная принцесса атаковала Стикса особой успокаивающей магией, выпустив серию зарядов, но тот лишь отплевывался, продолжая разрушать все вокруг. Обругав принцессу по матушке, демон запустил в нее куском небоскреба, надеясь успокоить ее саму раз и навсегда. К счастью, Звезда ловко увернулась и успела вернуться к своим.

Чудовище оказалось просто невероятно сильным! В дело пришлось вступить третьей принцессе, по именно Шторм, которая была ударной силой в команде. Она атаковала Стикса магией, и надо сказать, ей удалось попортить кровь злобному демону! Правда, тот быстро оправился и переключил свое внимание на принцессу, перестав, наконец, крушить все вокруг.

Шторм и Стикс перестреливались зарядами, а остальные поддерживали свою ударную силу морально, поскольку от Любви не было никакого толка, да и магия Звезды тоже оказалась так себе. Тем временем, демон наступал, тесня принцесс медленно, но верно. В конце концов, отступление с последующим поражением оказалось неминуемо. Принцессам ничего не оставалось, кроме как объединить силы и ударить по могучему демону!

Мощный поток энергии угодил Стиксу прямо в лоб и заставил его поумерить пыл! Разумеется, обитатель преисподней сопротивлялся, используя магию огня и нецензурной брани, которая тоже сыграла далеко не последнюю роль в разрушении мира. К счастью, три силы оказались сильнее проклятого демона! Стикс потерпел сокрушительное поражение и провалился в ад, разумеется, громко ругаясь и подвергая сомнению добродетели принцесс.

Вот так три тянки в коротких юбочках победили злющего демона, которого не смогли уничтожить тысячи солдат, лазеры, ядерные ракеты и лучшие армии мира. В принципе, так оно и бывает, когда события разворачиваются в мире аниме. Кстати, если волшебные тянки и короткие юбочки заставляют ваше сердце биться чуть быстрее, то вы можете познакомиться с принцессами поближе прямо сейчас!