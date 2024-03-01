Сюжет Hot Joker Fruits: Scatter Pays

Шут по имени Тонис служил королю верой и правдой долгие годы. Каждый день он развлекал его величество шутками и рассказывал интересные истории, кривляясь, словно мартышка, которую привезли из далекой страны на юге. Когда у короля появлялись дела государственной важности, он отсылал шута погулять во дворце. Тонис обычно шел в лабораторию придворного волшебника, которого звали Фирли – тот по обыкновению занимался магическими опытами и был не прочь поболтать о том, о сем, чтобы отвлечься от работы.

Однажды к королю пожаловали дипломаты, представлявшие интересы соседей на востоке, которые хотели обсудить условия заключенного военного союза. Его величество выставил шута за дверь, отправив на прогулку по дворцовым коридорам, и тот посмешил в лабораторию Фирли.

Придворный маг колдовал, используя алхимические зелья, особые камни и волшебную палочку. Из склянок с эликсирами вылетали пузыри – большая их часть лопалась, однако некоторые зависали в воздухе и светились разными цветами, словно настоящие фонари! Тонис был очень впечатлен фокусами приятеля. Когда Фирли отвернулся, он коснулся одного из пузырей и почувствовал, как его руку тянет внутрь, будто в какой-то портал. Только шут успел залезть в иную реальность, как волшебник заорал на него благим матом, махая руками, мол, ты что делаешь, безумный, а ну быстрее убирайся оттуда!

Выдернув руку обратно, Тонис успел прихватить золотую монету внушительных размеров. Он пулей вылетел в коридор, не желая делиться с Фирли, и побежал обратно в покои его величества. По пути шута схватила стража и начала пытать, мол, откуда тот взял золотую монету, да еще и такую странную, каких в королевстве никогда не водилось! Вместо объяснений, Тонис изловчился и вырвался из цепких рук! Не успела стража понять, что произошло, как шут уже открывал двери тронного зала.

Король к тому времени выпроводил иностранных гостей, поэтому Тонис пришел как нельзя кстати. Весельчак его величества приступил к своим непосредственным обязанностям. Рассказывая одну из интереснейших историй, шут попытался показать, «как все было на самом деле», и, прыгая, выронил монету, которую спрятал в исподнее, когда входил в тронный зал.

Теперь уже король стал допытываться, откуда у Тониса взялось такое богатство. Весельчак понимал, что рассказывать про наследство от богатого дедушки и сочинять любое другое вранье совсем не разумно, потому как повелитель может разгневаться, если пытаться его одурачить, а там и на плаху отправиться недолго! Тонис честно рассказал о произошедшем в лаборатории. Услышав эту историю, король приказал вызвать Фирли.

Когда маг явился, его величество приказал ему вплотную заняться своими опытами. Король рассчитывал вытащить из параллельного мира столько золота, сколько поместится в казну или даже больше! Конечно, Фирли предупреждал, что путешествие в иную реальность может быть опасно, однако его величество махнул на это рукой, мол, мой шут бесстрашен и сделает все как надо. Тонис хотел было возразить насчет своей смелости – у него были некоторые сомнения касательно собственной отваги, однако король не желал ничего слушать!

Вскоре Фирли открыл портал размером с человеческий рост. Тонис, обреченно вздохнув, прошел на ту сторону и казался в царстве золотых монет, навроде тех, которую ему удалось стащить. Шут выносил лежащие здесь сокровища целыми сундуками, пока не упал без сил. Убедившись в том, что на той стороне безопасно, король отправил за золотом добрую половину дворцовой стражи. Когда они вытащили все, казна буквально ломилась от монет... а кому надо сказать спасибо? Правильно, тому самому пройдохе, который сует руки, куда попало!