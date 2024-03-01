Dragon Pot
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Обзор Dragon Pot

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X50000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Dragon Pot

Ить Фунь много лет убирался в замке наместника и достиг небывалых высот в своем ремесле! Если уж он брался навести чистоту, то можно было быть уверенным в том, что зал или комната засияет как новенькая! Ить Фунь словно изгонял грязь, пыль и самые разные пятна каким-то особым заклинанием. В замке наместника не было ни одного настолько же искусного уборщика. Да и во всей Поднебесной тоже.

Однажды Ить Фунь убирался в главном зале перед приходом наместника. Гений чистоты все сделал, как полагается, но духи тьмы затуманили его разум – из-за этого лучший уборщик Китая оставил мокрую тряпку у входа. Ить Фунь покинул главный зал, и продолжил выполнять свой долг в других комнатах замка. Между тем наместник собирался заниматься делами государственной важности, которые касались всей провинции. Он вошел в сияющий зал, наступил на мокрую тряпку и рухнул, как подкошенный! К счастью, наместник отделался легким испугом.

Распорядитель замка тотчас выяснил, кто занимался уборкой. Когда он узнал, что это дело рук самого Ить Фуня, то поначалу не поверил – разве мог самый великий уборщик оставить мокрую тряпку, да еще и под ногами у наместника! Увы, что сделано, то сделано. Сначала наместник приказал казнить слугу, допустившего непростительную оплошность, но потом сменил гнев на милость, избрав ему вместо смерти изгнание.

Ить Фуня выпроводили за пределы замка и приказали убираться, куда подальше, а еще лучше – покинуть родную провинцию и умереть где-нибудь в канаве, как и полагается тому, кто по своей глупости низверг наместника на блестящий хорошо вымытый пол. Развенчанный король чистоты не знал, куда ему податься. Он и представить себе не мог, что когда-нибудь покинут замок, ставший ему родным, да еще и при таких скверных обстоятельствах!

Ить Фунь отправился искать себе новое место в жизни. Его были готовы принять во многих домах, но, когда узнавали, что перед ними человек, из-за которого рухнул на пол сам наместник, несчастного тотчас выгоняли прочь! Казалось, Ить Фуню действительно лучше отправиться в другую провинцию и найти там свое счастье. Он шел много дней подряд и сбился с пути. Сам не понимая как, несчастный уборщик оказался в горах. Впрочем, ему все равно ничего больше не оставалось, кроме как идти вперед с надеждой обрести лучшую долю.

И вот Ить Фунь вышел к замку, построенному на склоне гор, в котором жил красный дракон. Могущественное создание ничего не знало о досадном происшествии в доме наместника, поэтому разрешило смертному остаться и убираться столько, сколько пожелает. Ить Фунь был готов заплакать от счастья!

Однажды уборщик налил на ступени слишком много воды. Духи тьмы снова затуманили разум Ить Фуня, и он забыл вытереть лестницу. Дракон, поднимаясь по ступеням, поскользнулся, упал и разбил себе голову. Хорошо, что хозяин замка был бессмертным! Он пришел в ярость и прогнал уборщика.

К счастью, Ить Фунь сообразил, что подобное может случиться рано или поздно. Покидая замок красного дракона, он прихватил с собой целый горшок золота! Этих денег ему должно было хватить на всю оставшуюся жизнь...

Кстати, вы тоже можете кое-что стырить из замка: золотую корзину, светящийся лотос и другие волшебные штучки. Только смотрите, не попадитесь красному дракону, а то он вас попросту зажарит!

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