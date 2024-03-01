Сюжет Aztec Fire

Витликутли верно служил главным ацтекским богам и искренне благоговел перед всеми остальными. Обряды он проводил лишь для восьми самых могущественных. Просто богов в ацтекском пантеоне насчитывается несколько десятков и, если каждому приносить жертвы, молиться и падать в ниц у его статуи, то на поклонение высшим силам будет уходить весь день. То есть, всю оставшуюся жизнь Витликутли придется торчать в святилище, а это, конечно, полная ерунда, при всем уважении к хозяевам этого мира, которые покровительствуют смертным.

Иногда духи богов навещали верного слугу – они приходили к нему в облике самых разных животных: тукана, ящерицы, леопарда и других братьев наших меньших. Однажды Витликутли заболел и пропустил один день. Целых восемь богов остались без жертв, молитв и поклонения, какой кошмар! Разумеется, жрец навлек на себя страшный гнев.

Боги потушили огонь, горевший в святилище, в котором служил Витликутли, показав таким образом, что они лишили своей благосклонности слугу, допустившего непростительную оплошность. А жрец, излечившись от тяжелой болезни, вернулся к своим обязанностям.

Витликутли попытался зажечь огонь в храме, но ничего не вышло – все его попытки оказались напрасными! Боги не хотели иметь дело со жрецом, посмевшим поставить свое здоровье выше их величия. Витликутли пробовал приносить жертвы: золото, фрукты, мясо и даже преступника, запертого в храмовой темнице – негодяй тоже послужил богам, пусть и связанный. Жрец прочитал молитвы и вырвал его сердце на главном алтаре, как положено, а потом снова попытался зажечь жертвенники, но, увы, пламя тотчас погасло.

Витликутли понял, что дело совсем дрянь! Теперь ему оставалось только одно – совершить паломничество покаяния в храм Лилинутли, чтобы высшие покровители простили его. Святилище, куда стекались разного рода богохульники и отступники, желающие вернуться на путь истинный, находилось в сердце джунглей. Витликутли предстояло пройти долгий и опасный путь, однако он воспринимал это как испытание верности, ниспосланное судьбой.

Жрец отправился в храм Лилинутли. По пути ему встречались дикие звери, призраки и другие зловещие создания. Его даже угораздило столкнуться с шайкой одичалых разбойников, которые ничего не знали об ацтекских богах и их слугах – иначе они бы никогда не посмели тронуть Витликутли! К счастью, тот был одним из самых быстрых бегунов в своем племени, поэтому смог удрать от опасности.

Выбившись из сил, жрец все-таки достиг храма Лилинутли – богини покаяния, которая могла даровать прощение от лица всех остальных братьев и сестер. Она представала перед смертными в виде прекрасной девушки, одетой в золотое облачение, частью которого был шлем, напоминающий змеиную голову.

Витликутли предстал перед богиней и начал объяснять, как так получилось, что он почти две недели не был в храме на своем рабочем месте. Она остановила его и благословила возвращаться. Лилинутли подарила прощение несчастному, после того как Витликутли пообещал больше никогда не совершать подобных ошибок. Или, по-крайней мере, предупреждать богов о временной нетрудоспособности. А то они очень чувствительные ребята – чуть меньше жертв и молитв, все – здравствуй глубокая депрессия и обида на весь мир!