Сюжет Disco Lights

Нет ничего лучше, чем провести пятничный вечер в клубе «Диско Лайтс»! Каждый уикенд здесь устраивают отвязные вечеринки, на которых должен побывать любой уважающий себя любитель музыки, новых знакомств, отличных напитков и позитива. Клуб находится на окраине города, зато работает до утра. Мы гарантируем, что ни один посетитель не уйдет отсюда, повесив нос!

В клубе шикарное меню, правда, состоит оно в основном из коктейлей и крепких напитков. Конечно, присутствуют закуски, которые тоже пользуются спросом. В принципе повар – криворукий азиат, работающий за гроши, может приготовить что-нибудь, но, скорее всего, вы не захотите это есть. С другой стороны, люди приходят в «Диско Лайтс» не за едой, поэтому обычно никто не жалуется.

В основном зале клуба огромный танцпол, на котором хватит места для всех. Само собой присутствуют неоновые огни, цветомузыка и прочие спецэффекты, делающие хорошую тусовку еще лучше. За безопасностью посетителей следит целая толпа хорошо обученных «горилл» в смокингах. Не беспокойтесь о них – эти ребята ни в коем случае не испортят отдых порядочным людям!

Частенько в клубе играют знаменитые диджеи, известные даже тем людям, которые далеки от мира тусовок. В эту пятницу сюда заглянет популярная парочка – Пол и Люси не первый год радуют нас своими треками! Честно говоря, многие считают их настоящими гениями электронной музыки. Впрочем, столь высокий статус в определенном смысле оправдан, если вспомнить, сколько людей приходит, когда они играют.

Пол – мечта девушек и женщин всех возрастов, который к тому же обладает отличным слухом и голосом. Иногда он поет, и тогда зал бурно аплодирует! Наверняка Пол мог бы стать моделью, но он предпочел электронную музыку. Впрочем, наверняка творчество тоже приносит неплохие деньги, по-крайней мере, в его случае.

Люси – бессменная подруга Пола, которая с пультом на «ты». Красавица делает великолепные миксы! Под зажигательные треки народ готов тусоваться сутками напролет, ощущая совершенно безумный драйв. Ну и, конечно, Люси классно выглядит – она давно стала известна как мечта многих мужчин! Да чего уж там, некоторые женщины тоже от нее без ума в самом странном смысле этого слова...

Вечеринка будет продолжаться до утра. Скорее всего, даже самые отчаянные гуляки покинут клуб раньше, но, если вы захотите задержаться, то почему бы и нет, диджеи будут с вами до последнего! Иногда Пол и Люси проводят разные конкурсы с весьма интересными призами. Например, сегодня они собираются разыграть премиальное авто, любезно предоставленное спонсором, о котором еще не раз скажут в ходе вечеринки. Обычно награда достается посетителям, преуспевшим в искусстве танца больше остальных.

Сегодня двери клуба «Диско Лайтс» открыты для всех без исключения. Билеты, пригласительные и прочие разные пропуска не требуются! Конечно, несовершеннолетним ничего не поможет – им путь на вечеринку заказан, а всем остальным – Welcome! Кстати, возможно у вас получится выиграть великолепное авто. Эта машина привезет в вашу жизнь лучших женщин и успех, который сверхважен всегда и во всем. Вы можете войти в клуб «Диско Лайтс» прямо сейчас, нажав кнопку – всего один клик отделяет вас от мира отвязных тусовок и больших денег!