Сюжет Buffalo Trail

Джон был одним из самых надежных ковбоев в Южном Кливленде! Малого того, что он не пил на работе (может, за редким исключением), так еще и смотрел за стадом во всем глаза!

В какой-то момент Джон обзавелся прекрасной репутацией. Крупные фермеры переманивали его, обещая все больше денег.

С каждым днем самый надежный ковбой становился богаче. Однажды Джона пригласила на работу крупная компания, которая была готова доверить ему огромное стадо американских бизонов. Каждый буффало стоил уйму денег! Естественно, груз материальной ответственности нисколько не тяготил профессионала, потому что он был по-настоящему хорош в ковбойском ремесле.

И вот случилось непоправимое – в первый же день Джон потерял бизона! Сначала он пересчитал их всех, потом еще и снова – увы, ему не показалось. Один буффало попросту исчез!

Ковбоя прошиб холодный пот. Как же так – годами работаешь на репутацию, а потом все рушится из-за одной скотины?! Поиск пропавшего бизона стал первостепенной задачей, можно сказать, смыслом жизни Джона! Потому что если он не справится, то это будет самый настоящий крест на карьере – придется идти на ранчо к старому Джексону пасти овец за гроши, которых едва хватит на самый дешевый виски в третьесортном салуне!

Джон осмотрел место, где паслось стадо. Вскоре зоркий глаз обнаружил следы, уходящие в сторону. По всей видимости, их оставил бизон, в котором вдруг проснулась сильная независимая личность, не желающая идти за стадом.

Джон оставил напарника за старшего, и пошел по следам буффало. Он предусмотрительно взял ружье – кто его знает, куда там заведет скотину особый путь! Ковбой шел по следам, надеясь обнаружить пропажу живой и здоровой. Бог не дай, чтобы этого лохматого дурня съели койты...

На пути Джону встретился олень. Шутки ради он поинтересовался, не видел ли рогоносец здесь буффало? Тот, конечно, промолчал, но, возможно, задумался о том, кто из них больше олень.

Джон шел дальше, не став дожидаться ответа. В небе он заметил орла, который прекрасно видел все вокруг на пару-тройку миль. Правда, спрашивать он не стал. Толку-то, попробуй, докричись до такой высоты...

Следы вели через узкий каньон. Ковбой почувствовал недоброе и оказался тысячу раз прав – откуда-то сверху спрыгнул волк и зарычал, оскалившись! Джон тут же выстрелил в морду серого злыдня, воздержавшись от вопросов о судьбе буффало, который, проходил здесь некоторое время назад. Ну, возможно, у Джона все-таки не так уж много общего с оленем, как может показаться.

Ковбой дошел до другого конца каньона без приключений, зато у самого выхода ему встретилась пума! Хищно мяукая, она приготовилась к прыжку, но Джон оказался быстрее – он спустил курок, и огромная злющая кошка рухнула на землю, лишившись доброй половины усатой головы.

Ковбой плюнул на труп зверя и направился дальше. Наконец-то он достиг пастбища, на котором лежал тот самый буффало и вопросительно смотрел на облегченно выдохнувшего человека, мол, что случилось, я же просто прогулялся... Бизон тут же получил пинка под бок и нехотя встал, догадавшись, чего от него хотят.

Животное лениво прошло обратно весь путь, подгоняемое ковбоем. Бизон вернулся в стадо, и репутация Джона была спасена. По этому поводу они с напарниками даже выпили, не дожидаясь конца рабочего дня – это был тот самый исключительный случай. Повезло, что тут скажешь. Вам тоже обязательно повезет!