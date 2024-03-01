Сюжет Legacy of Tombs

Фараон Неджеб Венценосный превратил Египет в процветающую империю, которая была надежно защищена от нападений соседей! Благосостояние граждан росло с каждым днем, народ без устали славил мудрого правителя, которого послал сам Ра! Правда, Неджеб Венценосный и его супруга Киминутри никак не могли обзавестись наследником…

Придворный лекарь делал все возможное, однако его усилия не давали никакого результата. Фараон и царица принимали микстуры, пилюли, настойки, отвары – бесполезно! Попытки завести ребенка терпели неудачу…

В конец концов они попробовали особую мазь на верблюжьем навозе, которая, как говорят, может творить чудеса. Увы, известное средство тоже оказалось бесполезным.

Фараон созвал лучших лекарей со всей страны. Очень многие врачи пришли во дворец, желая помочь любимому правителю и хорошо заработать. К сожалению, ни один лекарь так и не смог помочь Неджебу Венценосному.

Вельможи нашептывали фараону на ухо, призывая найти новую царицу, но тот решительно отвергал их советы, предпочитая молиться богам и надеяться на чудо. Его услышали сразу двое потомков Ра: Анубис и Гор пожелали узнать, в чем, собственно, дело.

Неджеб Венценосный рассказал богам о своем желании обрести наследника. Анубис проверил карму фараона и заявил, что никаких препятствий для этого нет, равно как и у его супруги – нужно просто найти подходящее лекарство, чтобы решить проблему. Правда, даже самые лучшие врачи не смогли вылечить царственную чету от бесплодия.

Гор, зная, насколько мудрым правителем стал Неджеб Венценосный, решил подарить ему всевидящее око, которое выглядело как большое зеркало, высотой с человеческий рост. Обладатель волшебного артефакта мог получить ответ на любой вопрос. Стоило лишь обратиться к зеркалу, как на его поверхности появлялось око, окутанное магической энергией, и духи незамедлительно давали ответ.

Боги исчезли, преподнеся фараону бесценный дар. Оставшись один в своих покоях, Неджеб Венценосный попросил у всевидящего ока посмотреть рецепт подходящего лекарства от бесплодия. Разумеется, духи отозвались по первой просьбе и продиктовали рецепт особого зелья, посоветовав принимать его в течение месяца три раза в день.

Фараон и царица выполнили указание высших сил. Наконец пришло время очередной попытки и о чудо – царица Киминутри забеременела! Только после этого властелин Египта осознал, насколько могущественный артефакт ему подарили боги. Всю оставшуюся жизнь он постоянно советовался с духами всевидящего ока, когда приходило время принимать непростое решение.

Прошли десятилетия, Неджеб Венценосный умер и унес божественный артефакт с собой в пирамиду. Кроме всевидящего ока, в его гробнице хранятся горы золота. Многие исследователи пытались найти наследие великого фараона, однако пока никому из них не удалось обнаружить ту самую пирамиду.

Хорошо, что у нас есть карта, найденная в древнем папирусе. Конечно, расшифровать написанное было непросто, но мы справились. Вы готовы отправиться в археологическую экспедицию, после которой можно разбогатеть и стать самым настоящим миллионером? Тогда собирайтесь прямо сейчас!