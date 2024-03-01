Сюжет El Dorado Totems

Мало кто знает, однако среди ацтекских богов был еще один – тот, который создал всех остальных! Его звали Кулимотли – это существо обладало огромной силой! Верховный бог породил десятки детей, которых наделил особой силой. Сделав свое дело, Кулимотли отправился в глубины вселенной и исчез навсегда, пообещав вернуться, когда придет время, чтобы проверить, как остальные управляют миром смертных. Остальные боги пожелали ему скорейшего возвращения, надеясь, что отец вот-вот уйдет, и тогда можно будет начать потеху! Перед тем как покинуть своих детей, Кулимотли рассказал им, как наладить связь с людьми с помощью тотемов. Отец всех богов объяснил, что те – создания во всех смыслах никчемные, слабые и глупые, однако без их молитв ни одно божество не сможет прожить долго. Молитвы, страх, жертвы и разные ритуалы – это источник жизни для любого божества, поэтому очень важно поддерживать связь с людьми! Кулимотли донес до своих детей архиважную мысль, и ушел, в очередной раз пообещав вернуться, когда придет время.

Так многие столетия симбиоз людей исправно работал: смертные получали самую разную помощь и покровительство, а боги жили благодаря массовому поклонению ацтекских племен. Но в один не очень прекрасный день к побережью Латинской Америки причалили конкистадоры. Путешественники, завоеватели и солдаты удачи в одном лице спустили шлюпки на воду и поплыли к большой земле. Эти господа перевернули мир аборигенов с ног на голову!

Чем больше белый человек влезал в жизнь ацтеков, тем меньше те молились своим богам. Божества слабели с каждым днем и так деградировали до обычных духов, которые способны разве что напугать ребенка. В конце концов «пришельцы», заявившиеся из Европы, собрали тотемы и сложили в одном храме. Время от времени они приходили туда, чтобы взять немного дровишек! Эх, сколько священных тотемов сожгли Кортес и все его последователи – попробуй, сосчитай! Возмутительнее всего было то, что некоторые конкистадоры тушили костры по-пионерски, игнорируя вопли местных, которые пытались спасти тотемы, обгоревшие не полностью...

С тех пор прошли столетия. Кулимотли пока так и не вернулся из глубин мироздания. Ацтекские боги стали никем, однако тот храм, набитый тотемами, до сих пор не был найден. Конкистадоры, которые разжигали священными статуями костры, упоминали святилище, через которое, согласно поверьям местным, можно было пройти в страну Эльдорадо. Разумеется, ни у кого не вышло попасть в сказочный мир, наполненный золотом и драгоценными камнями!

А между тем, склад тотемов представляет собой огромную ценность. Там хранятся не просто статуи, вырезанные из дерева и камня – это настоящие артефакты, через которые можно обратиться к богам напрямую. Учитывая, что теперь с ними стало, они готовы на все, лишь бы вернуть себе хотя бы малую часть прежней силы! Любой человек сможет завести себе личного ацтекского джина, который будет исполнять любые желания в меру своих возможностей. А если подкормить ослабшее существо поклонением, молитвами и жертвами, то оно станет гораздо могущественнее. Возьмите тотем какого-нибудь бога, например, приносящего богатство и вступите с ним в контакт! Впрочем, если все эти мистические штучки кажутся вам слишком сложными, то просто сыграйте в наш слот и вам обязательно повезет!