Сюжет Frozen Yeti

Тысячи лет мир жил в тепле и свете, но потом неимоверный холод все изменил: одни животные мигрировали, другие замерзли и вымерли, а третьи смогли адаптироваться к изменившемуся климату. Вот, например, белый медведь чувствовал себя прекрасно! Целыми днями он разгуливал по заснеженным сугробам и иногда спускался к океану, чтобы наловить свежей рыбы на обед. В конце концов белому медведю стало скучно и, казалось, единственный способ избавиться от одиночества – примкнуть к какой-нибудь стае. Спустившись к воде, он встретил моржа, который, как выяснилось, был не против обзавестись товарищем. Правда дружбы с белым медведем у него не сложилось, потому как один не мог долго находиться в воде, а второму приходилось частенько вылезать на берег. Наконец они распрощались, пожелав друг другу удачи, и пошли своими дорогами.

Белый медведь продолжал поиски друзей, которые могли бы взять его в свою стаю. В один прекрасный день он наткнулся на пещеру, из которой шел запах дыма от костра. Заглянув внутрь, белый медведь обнаружил мамонта и саблезубого тигра – они грелись у огня, поедая свой обед. Надо сказать, оба хозяина пещеры оказались не рады появлению нового гостя, пожелавшего стать частью их стаи! Они в один голос заявили, что готовы принять только обладателя больших клыков или бивней! Обитатели пещеры были категорически против дружбы с белым медведем и выгнали его, приказав убираться подобру-поздорову!

Ну и что ему еще оставалось делать, кроме как снова пойти, куда глаза глядят, раз эти ребята оказались такими враждебными? Белый медведь продолжал странствовать по заснеженным пустошам, пока не нашел еще одну пещеру. Сунув нос внутрь, он увидел весьма удобный грот, в котором можно отдохнуть и восстановить силы.

Перед тем как завалиться спать в мягкий теплый снег, белый медведь осмотрел свой дом вдоль и поперек. В самом конце пещеры исследователь обнаружил огромную глыбу льда, в которой застыл снежный человек – огромный зубастый монстр с рогами! Свирепый звериный оскал этого создания заставил медведя вздрогнуть...

Честно говоря, ему не очень-то нравилось такое соседство! Медведь вытолкал ледяную глыбу наружу и решил убрать ее подальше от пещеры. Он тащил ее, пока случайно не столкнул с горки вниз. Замороженный йети поехал и врезался в скалу! Ледяная глыба рассыпалась на тысячи маленьких ледышек, а чудовище очнулось от векового сна. Пробудившийся снежный человек поблагодарил белого медведя за спасение и спросил, не знает ли тот, где можно найти хороший обед, мол, он так проголодался, что сожрал бы даже мамонта! И тут в голову нашего героя пришла интересная мысль...

Белый медведь повел снежного человека к той самой пещере, из которой его выгнали, собираясь накормить огромное чудовище двумя враждебными уродами. Йети вошел в пещеру и громко зарычал, давая понять, что сейчас парочка зубастых, да клыкастых закончит свою жизнь быстро и очень болезненно!

Снежный человек расправился с обитателями пещеры, пока белый медведь стоял у входа. Вскоре крики и вопли стихли. Белый медведь заглянул внутрь, чтобы посмотреть, как дела, и увидел йети, который поедал мамонта. Чудовище жестом пригласило его к столу и продолжило жрать свежее мясо, забыв обо всем на свете. Белый медведь посмотрел на оторванную голову саблезубого тигра с добродушной улыбкой и занялся его тушей. Вот как бывает – сначала ты грубишь и выгоняешь ближнего своего, а потом зло возвращается десятикратно...