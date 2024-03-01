Big Max Super Pearls
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Обзор Big Max Super Pearls

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 92.21%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Big Max Super Pearls

Старушка Дороти знала о компоте все! За свою жизнь она сварила тонны замечательного напитка, которым угощала всех без исключения. Часть сваренного компота Дороти оставляла себе и близким, а остальное просто раздавала, кому ни попадя – бывают же сердобольные люди, ей-богу!

В арсенале милой старушки были сотни рецептов! Она варила компот из апельсинов, лимонов, сливы, винограда, клубники – фрукты и ягоды превращались в настоящий нектар богов, который мог бы заслужить одобрение какого-нибудь Зевса, если бы тот существовал на самом деле. Только в подвале у Дороти стояло более ста банок компота и все разные!

Как-то раз в городе устроили праздник благотворительности, на котором все желающие могли угоститься вкусной едой и напитками. Дороти изъявила желание поработать в качестве повара – она, как всегда, варила компот, отдаваясь любимому делу без остатка. Разумеется, все подряд нахваливали напиток, выпивая стаканы до дна. А Дороти смотрела на довольных людей, которые дарили ей тысячи благодарностей, и искренне радовалась.

На благотворительном празднике она познакомилась с Клорисей, которая занималась колдовством. К ведьме захаживала добрая половина города, чтобы воспользоваться магическими услугами. Впрочем, к ее чести, можно сказать, что она не делала дурного. Заговор на приток клиентов, на любовь, на потенцию – пожалуйста! А проклятия, порчи и всякие разные козни – нет уж, извините!

Клориса была просто без ума от чудесного компота, как, впрочем, и все остальные. Правда, ей показалось, будто напитку чего-то не хватает для идеального вкуса. Будучи ведьмой, Клориса решила добавить магии. Она пришла в гости к Дороти и начала колдовать, чтобы добавить напитку, кипящему в кастрюлях, особых свойств. Увы, ничего не вышло! Заклинания никак не «липли» к компоту.

Клориса решила зачаровать жемчуг и побросать в кастрюли вместе с остальными ингредиентами. Или можно просто добавлять их в стакан! Благо у Клорисы была волшебная сова, которая испражнялась жемчужинами, причем довольно большой величины. Вроде бы чудесную птицу ей подарил волшебник, с которым ведьма когда-то водила шуры-муры, но это уже совсем другая история. Тем более, их пути давно разошлись в разные стороны и вообще это не имеет значения, хоть Клориса порой и вздыхает...

Жемчуг буквально впитывал заклинания! Концентрированная магия отлично смешивалась с компотом. К тому же жемчужины, начиненные волшебством, делали вкус напитка еще ярче. После того как Дороти объявила эксперимент с магией более чем удачным, Клориса предложила ей открыть свое дело: продавать компот направо и налево, зарабатывая деньги! В ее словах была внушительная доля истины, ведь Дороти всю жизнь трудилась ради большого человеческого «спасибо!» – сколько можно заботиться о других?! Пора уже подумать и о себе хотя бы самую малость!

Вы хотите окунуться в волшебный мир жемчуга, фруктов и ягод? Тогда добро пожаловать! Возможно, вам повезет разбогатеть. Или нет, кто знает. Но море положительных эмоций вам гарантировано. А может вы сразу отправитесь в лавку Дороти и купите побольше компота? Ее заведение недавно открылось, и бизнес процветает!

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