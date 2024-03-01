Сюжет Big Wild Buffalo

Огромный дикий бизон пришел в пустоши из далеких земель. Кто его знает, за каким чертом косматый гигант сюда приперся! Воды тут было кот наплакал, травы росло еще меньше... вообще условия так себе. Но, говорят, бизонам такое по нраву – именно поэтому они обитают в пустошах испокон веков... но вот в этих самых, куда пришел наш молчаливый герой, подобного зверья отродясь не водилось.

Гигант огляделся вокруг и решил стать хозяином этих земель. Он заявил о своем желании громким криком, однако его никто не слышал, кроме совы. Впрочем, и этого оказалось достаточно – птица, которую разбудили среди бела дня, вылетела из своего дупла, чтобы рассказать всем о новом «хозяине». Волк, услышав сову, побежал выяснять, кто это там претендует на его титул. Естественно, с парочкой коллег по хвосту и лапам, потому как решать спорные вопросы стаей гораздо сподручнее.

Вскоре серые санитары пустоши отыскали бизона, который молча шагал, куда глаза глядят, лишь иногда отщипывая немного подножного корма, делавшего суровую и неказистую жизнь чуточку слаще. Волки подошли к новоявленному «хозяину» и зарычали, надеясь испугать. Бизон смотрел на них внимательно, но не двигался с места. Казалось, он не смотрит в лицо смертельной опасности, а разглядывает ряженых дурней на ярмарке!

Один из волков оббежал гиганта, и тут же получил копытами в лоб! Бизон отправил его на тот свет легким ненавязчивым движением задних ног, и снова уставился на оставшуюся парочку, которая рычала громче прежнего то ли от злости, то ли от страха получить как следует. Один из волков бросился на косматого гиганта, и тотчас отхватил рогами в бок. Наконец до серых дошло, что дело – дрянь и ловить тут нечего! Осознав очевидный факт, они сбежали, ругаясь и поскуливая, как побитые собаки. Ну, тот, которому досталось рогами, точно подвывал.

Между тем сова предупредила оленя и сайгака. Обладатель самых шикарных рогов решил познакомиться с бизоном первым, а его парнокопытный товарищ размером поменьше стоял на склоне и ждал дальнейшего развития событий. Олень предложил самопровозглашенному «хозяину» померяться рогами. Они сцепились, и бизон начал теснить противника. В конце концов оленю оставалось только ретироваться, признав поражение – все равно ему было не сравниться по силе с гигантом, который вполне мог столкнуть его куда-нибудь в пропасть.

Сайгак спустился с гор и начал дразнить бизона, показывая ему язык и подбрасывая задние ноги копытами к морде. Разумеется, тому не понравилось такое наглое поведение! Сайгак, будучи очень быстрым, рассчитывал «свалить», если ситуация обернется не в его пользу, но, увы для него, не успел этого сделать. Бизон как следует саданул его рогами, а потом еще и снова! Сайгак упал, а разъяренный гигант поволок раненного дурня к ближайшему каньону. Наглец причитал и просил дать ему уйти или хотя бы позволить умереть своей смертью, но «хозяин» пустошей оказался непреклонен в своем решении! Он скинул сайгака в пропасть и был таков.

Кажется, звери, оспаривающие титул бизона, куда-то исчезли. Больше никто не хотел выяснить с ним отношения или меряться силами. Оглянувшись по сторонам, бизон довольно хмыкнул и пошел искать травку на своей земле – уж очень ему хотелось кушать после недавних-то событий!