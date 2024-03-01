Сюжет Bounding Luck

Сяо Вунь частенько ходил на рынок играть в наперстки. Каждый день там появлялись ловкачи, которые предлагали испытать удачу всем желающим и обещали награду самым внимательным. Они ставили на пустой ящик три колпачка: под один клали шарик, а еще двое оставались пустыми. Желающему сыграть следовало уследить за первым. Ловкач переставлял колпачки местами, да так быстро, что попробуй не потерять их из виду! Когда он останавливался, игрок пытался угадать, где находится шарик. В девяноста девяти случаях из ста люди, желавшие испытать удачу, оставались с носом и уходили ни с чем.

В общем, это был первостатейный обман. В сомнительной забаве участвовали только жулики, которые хотели хорошо жить за счет общества, да совершенные простаки. И то последние, потеряв свою ставку (естественно, каждый розыгрыш стоил денег), понимали, в какую аферу ввязались, и кто в ней, собственно, жертва. Но Сяо Вунь был невероятно упорным человеком! Проиграв один раз, он поставил перед собой цель вернуть поставленные деньги, и нетрудно догадаться, что каждый раз потерянная сумма только увеличивалась. Сяо Вунь не сдавался и продолжал играть в наперстки, удивляя душевной простотой и прямо-таки ослиным упрямством даже самих жуликов. Впрочем, они все равно не отказывали настырному господину в удовольствии потерять свои деньги еще раз...

Когда число попыток обыграть наперсточников перевалило за сотню, Сяо Вунь задумался: может быть, ему просто не хватает везения? Он пошел в храм фен шуй и спросил у распорядителя, возможно ли такое? И тот подтвердил опасения Сяо Вуня. Впрочем, он тут же успокоил невезучего игрока в наперстки, объяснив, что удачу можно привлечь с помощью особых символов.

Распорядитель показал ему кролика на алтаре – эта статуэтка приносила удачу и долголетие. Вряд ли найдется человек, который откажется от первого или от второго! Сяо Вунь очень заинтересовался священным кроликом и уже хотел купить, но распорядитель повел его дальше, показывая остальное богатство фен шуя – музыку ветра, красный фонарь, чашу богатства и другие символы, обладающие магическими свойствами.

Любителю сыграть в наперстки приглянулась чаша богатства, которая приносила своему обладателю удачу и благосостояние. Красный фонарь тоже помогал расположить к себе Фортуну, хотя основным его назначением было привлечение второй половинки – этот артефакт тоже заинтересовал упорного игрока. Ну и на всякий случай Сяо Вунь приобрел музыку ветра, отгоняющую злых духов. Мало ли все дело в какой-нибудь отрицательной сущности, которая мешает ему выигрывать!

Сяо Вунь купил кролика, чашу благосостояния, красный фонарь и музыку ветра, чем несказанно обрадовал распорядителя храма. Тот выразил ему тысячу благодарностей и сообщил, что боги всегда рады видеть такого адепта в своем доме.

Сяо Вунь принес священные символы домой, а потом отправился на рынок, собираясь сыграть. Наперсточники смотрели на него с неподдельным сочувствием, но все равно решили обвести простака вокруг пальца. Один из них разыграл партию и... о чудо, Сяо Вуню наконец удалось найти шарик! Конечно, он захотел продолжать. В итоге счастливчик отыграл все свои деньги и неплохо заработал сверху! А вам не обязательно связываться с сомнительными типами, которых можно встретить на рынке – испытайте удачу за нашим слотом, и пусть вам повезет!