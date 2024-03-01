Candy Paradise
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Обзор Candy Paradise

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Candy Paradise

Думаете, легко быть придворным магом? Спросите у волшебника Пилуса – он вам расскажет о своей тяжкой доле! Возможно, бедный маг всплакнет, повздыхает и проклянет тот день, когда впервые взялся за волшебную палочку.

Пилусу каждый день приходилось создавать волшебные эликсиры для короля, заниматься исследованиями, разрабатывать новые и совершенствовать готовые заклинания, а вишенкой на торте его обязанностей были ученики! Юные подмастерья выматывали несчастному волшебнику все нервы: одни откровенно плевали на занятия магией, другие были самыми настоящими бездарями, однако родители в них видели призывателей, повелителей стихий и еще черт знает кого, хотя на самом деле их любимые чада могли претендовать разве что на почетное звание бестолочей. Но попробуй объясни это благородным лордам! К тому же некоторые из них приходились родственниками королю, а значит спорить с ними бессмысленно.

Впрочем, его величество был совсем не глуп и прекрасно понимал, каково приходится старине Пилусу. Каждый год король давал своему магу отпуск. Волшебник проводил каникулы в магическом парке «Конфетный рай», который создал для собственного удовольствия.

Король выделил Пилусу небольшой участок, думая, что тот прикажет построить увеселительное заведение с блэкджеком и падшими женщинами. Как же он ошибался! Вместо вертепа Пилус наколдовал «Конфетный рай», защищенный волшебным куполом от посторонних, которые могли испортить долгожданный отпуск. Стоило только перейти за волшебный барьер и все – вот он, настоящий рай для сладкоежек!

Здесь конфеты росли прямо из земли. Гуляя по зеленой лужайке, Пилус мог сорвать леденец на палочке и пососать от души. У него это было одним из самых любимых занятий. Ну и, разумеется, шоколадные конфеты маг обожал просто до безумия! Конечно, он никогда не отказывал себе в удовольствии полакомиться и другими сладостями: пастилой, карамелью и прочими «вкусняшками», за которыми настоящие сладкоежки готовы спуститься в преисподнею.

Иногда Пилус раздумывал над тем, что бы ему такое съесть! А потом он создал волшебное колесо, на котором были изображены сладости и цифры, означавшие то самое количество «вкусняшек», которое следует употребить для полного счастья. Пилус запускал беспроигрышную лотерею, избавляющую обжору-сладкоежку от непростого выбора.

В «Конфетном раю» тут и там царил сладкий туман. В отличие от того, который появляется на рассвете или висит над болотами где-нибудь в лесу, этот был вполне ощутимым. Сладкий туман состоял из сахарной пудры, пропитанной разными наполнителями.

Многие люди мечтали попасть в «Конфетный рай», однако Пилус никого не пускал в свою обитель, кроме короля – его величество побывал тут однажды, и отказать повелителю было нельзя по вполне понятным причинам. Сюда стремились охотники за удачей. Пилус как-то разговорился, выпив крепкого эля, мол у всей этой магии есть один побочный эффект – визит в «Конфетный рай» многократно повышает удачу во всем, включая азартные игры. Ничего делать не нужно – достаточно зайти за магический барьер, и леди Фортуна тотчас пребудет с вами! Так что если вы любите поиграть, то обязательно загляните в «Конфетный рай» – тогда вам обязательно повезет!

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