Сюжет Dead or Alive

Шериф Уилсон сидел дома и пересчитывал налоги, собранные с фермеров в округе. На этот раз не было ни одного должника – даже Одноглазый Джон и то смог рассчитаться! Конечно, столь успешное завершение сбора налогов надо было отметить, поэтому, шериф отправился в местный салун, едва закончив возиться с бумагами.

Выйдя на улицу, он взглянул на серое небо, затянутое тучами, которое кое-где «разрезали» вспышки молнии – дрянная погода чертовски напоминала дурное предзнаменование! Впрочем, разве могут дурацкие суеверия остановить бравого шерифа, которому захотелось промочить горло? Да ему сам дьявол ни почем!

Уилсон вошел в кабак и кивнул трактирщику, который прекрасно знал привычки человека, представлявшего закон в городе. Шериф встал у стойки рядом мерзким карликом, болтавшим ногами, сидя на стуле. Неприятный сосед посмотрел на представителя закона и глумливо улыбнулся, «сверкнув» гнилозубой улыбкой.

Трактирщик налил виски и отправил стакан в путь по стойке, однако напитку было не суждено «доехать» до шерифа – карлик быстро вытянул руку, схватил стакан и отпил. Наглец ухмыльнулся, посмотрев на шерифа, а все остальные посетители, ставшие свидетелями гнусной выходки, затихли, ожидая, что будет дальше.

Уилсон потянулся было за револьвером, но вовремя опомнился – неужели убогий карлик достоин дуэли? Усмехнувшись, он схватил наглеца за шиворот и у самого выхода из салуна дал ему хорошего пинка под зад!

Карлик вылетел на улицу и рухнул в дорожную пыль. Грязно ругаясь, он пообещал шерифу отомстить, но тот не стал слушать вопли убогого, а просто вернулся к стойке под одобрительные смешки посетителей и попросил еще стакан. Наконец Уилсон смог немного расслабиться после рабочего дня!

Прошел час, другой, и шериф уговорил почти бутылку виски. Поглядывая на снующих рядом женщин предельно легкого поведения, он как раз придумал достойное продолжение сегодняшнего вечера, как вдруг кто-то окликнул его по имени.

Уилсон обернулся и увидел пятеро вооруженных людей, стоявших у дверей. Рядом с ними вертелся тот злосчастный карлик, реквизировавший чужой виски самым наглым образом! Недомерок тыкал пальцем в шерифа, потирая потные ручонки, и что-то тихо говорил своим товарищам.

Великолепная пятерка бандитов решила отомстить за обнаглевшего братца! Шерифа тут же вызвали на дуэль, обозвав непечатными словами.

Уилсон вышел на улицу, готовясь к заварушке. Чего он точно не ожидал, так это неприятного сюрприза: оказалось, пятеро джентльменов предпочитают дуэли по особым правилам – когда пятеро выходят против одного!

Головорезы, вооруженные до зубов, готовились стрелять, но глупцы не имели понятия, с кем связались – явно эти пятеро молодцев были не местными, а иначе бы они знали, что с шерифом лучше не связываться! Смекнув, к чему все идет, Уилсон первым начал пальбу и решил проблему за несколько выстрелов!

Конечно, он не стал убивать бандитов, а только покалечил, ранив одного в руку, другого в ногу, третьего в плечо, четвертого в кисть, а пятому больше никогда не придется думать о детях... ну и карлик, конечно, снова получил по заднему фасаду – уродцу повезло, что шериф пожалел патронов!

Кто его знает, какая судьба постигла раненных бандитов... Уилсон не стал с этим разбираться, а просто ушел в закат, оставив несчастных глотать пыль, лежа на земле. Говорят, добрые, но глупые люди, выходили их, и теперь пятеро головорезов снова рыщут по Дикому Западу. Возможно, вы даже наткнетесь объявления о розыске мерзавцев. Ходят слухи, что людям, которые увидели эти плакаты, чертовски везет в азартных играх!