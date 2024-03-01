Сюжет Double Joker 20

Король Франциск не был женат – так случилось. Время от времени ему хотелось женского общества, и тогда повелитель отправлялся на поиски развлечений. Король обязательно находил какую-нибудь миледи или простолюдинку, которые соглашались подарить ему немного женской ласки. Разумеется, за хороший подарок! Иногда одна встреча с королем Франциском спасала дам от необходимости заключать брак по расчету с пожилым женихом – девушка получала мешочек алмазов и буквально уходила из-под венца, состроив несостоявшемуся супругу козью морду.

Однажды его величество снова отправился на прогулку по дворцу, надеясь поживиться кем-нибудь посочнее и помоложе. Увы, как назло, ему попадались только потасканные графини и герцогини, «общаться» с которыми Франциску совершенно не хотелось.

Продолжая поиски, король спустился на кухню. И тут он увидел двух миловидных кухарок, которые, смеясь, обсуждали конюха и сравнивали его с конем по совершенно непонятной причине. Его величество не стал выяснять, что общего между тем молодцем и иноходцем, а просто ухватил обеих дам за «филейные» части.

Кухарки одновременно взвизгнули, забыв о конюхе и лошадях, и о том, что их объединяло. Король Франциск тотчас потащил обеих девушек к себе в опочивальню, обещая золотые горы каждой. Конечно, кухарки не стали отказываться – даже им было понятно, что иногда путь в светлое будущее начинается с самых грязных дел!

В общем, все остались довольны. Король был очень рад знакомству с простолюдинками, которые оказались настоящими милашками и умницами, а кухарки благодарили подругу, догадавшуюся повесить подкову над кухонной дверью – они искренне верили в то, что удачу принесла именно она! Его величество отблагодарил обеих по-царски. К тому же он решил держать милашек при себе, приказав им забыть о тяжкой доле на кухне.

Правда, король никак не мог позволить им сохранить предыдущее амплуа! Ну, в самом деле, придут на аудиенцию послы, герцоги, графы и прочие лорды, а рядом с троном его величества Франциска стоят две кухонные девки! Да этак недолго обзавестись каким-нибудь обидным прозвищем. Например, кухонный король...

Повелитель пытался сделать кухарок писцами, но они оказались совершенно безграмотными. Советники из них тоже не получились. Музыку девушки, увы, не играли... в общем, король перебрал для них двадцать профессий и ни одна не подошла. Пришлось назначить обеих «миледи» на почетную должность шута. В конце концов, что мешает королю иметь сразу двоих весельчаков? Да и разве есть обязанность делать шутами только мужчин? А раз нет, то и думать, собственно, не о чем!

Вот так у короля Франциска появилось двое шутов, вызывавших слюноотделение у доброй половины дворцовых обитателей. Иногда повелитель отпускал их, а потом снова звал, позвонив в золотой колокольчик. А шуты мысленно благодарили всех богов, за то, что черт дернул их обеих остаться в тот вечер и помочь подругами приготовить фрукты для праздничного обеда.

И да, король Франциск так и не женился. История сообщает нам лишь о том, что он менял шутов каждые несколько лет, отправляя предыдущих на пенсию с полным пансионом. Вот же какой молодец! А ведь мог бы в монастырь сослать или отправить на плаху!