Сюжет Dragon’s Bonanza

Где-то далеко на юге Британии группа безумных оккультистов проводила обряд вызова древнего демона, но что-то пошло не так и вместо послушного воплощения зла в нашем мире появился дракон. Поток магии перенес через портал целую башню, набитую сокровищами, на вершине которой сидело крылатое огнедышащее создание. Дракон со злости плюнул адским пламенем в призывателей, и от них остались лишь кучки золы. Правда, чудовище не подумало о последствиях внезапного порыва: портал закрылся – путь обратно в другое измерение был перекрыт!

Дракон злобно посмотрел на цветочки, зеленеющую траву, яркое солнышко, деревья и испытал лютое отвращение ко всем этим проявлениями жизни! Кругом ни тебе голых скал, ни лавы, ни кровав-красного неба с черной луной, как в том мире, откуда его вырвали чертовы оккультисты! И вот чудовище решило изменить наш мир к худшему…

Дракон полетел к ближайшему поселению и оставил после него лишь выжженную землю. Войдя во вкус, он уничтожал один город за другим, наводя ужас даже на самых смелых воинов. Впрочем, нашлись рыцари, которые согласились сразиться с драконом, однако все попытки усмирить разбушевавшегося монстра потерпели фиаско – тот уничтожал их одного за другим, громко насмехаясь над человеческой беспомощностью.

Король приказал своей правой руке сэру Ланселоту придумать что-нибудь, пока вся Британия не превратилась в пепелище. Конечно, тот был очень смелым и отважным рыцарем, но от прочих воинов его отличал еще и острый ум! Ланселот понимал, что нельзя вот так вот просто взять и броситься на дракона, как на амбразуру – это будет еще одна бессмысленная смерть, которая не нужна никому, кроме огнедышащего монстра.

Правая рука короля решил воспользоваться помощь Мерлина – придворного мага, который уже давно работал над особым заклинанием. Все равно рыцари не могут пробить толстую шкуру дракона, поэтому вся надежда только на волшебство…

В тот самый день, когда дракон приземлился недалеко от королевского замка, Мерлин, наконец, закончил работу над заклинанием! Волшебник направил поток энергии на чудовище, и магия сработала – огнедышащий злодей упал, громко захрапев!

Рыцари поскакали к спящему чудовищу, надеясь прикончить, но не тут-то было… ни копья, ни мечи не могли пробить шкуру, которая была прочнее камня! Несмотря на град ударов, монстр продолжал храпеть, не шевелясь.

Король приказал отвезти спящего дракона в его башню и запереть на огромный замок, который выковали десять кузнецов. Надо сказать в логове, прибывшим в наш мир вместе с чудовищем, хранилась целая уйма сокровищ! В башне лежали золотые горы… помимо монет, здесь хранились драгоценные камни и разные предметы, созданные искусными ювелирами.

Прошли годы. Король умер, Ланселот и Мерлин тоже отправились в мир иной, а дракон продолжал спать беспробудным сном, но в один не очень прекрасный день заклинание перестало действовать. Чудовище вновь открыло глаза! Сейчас новый король ищет смельчаков, способных успокоить или упокоить монстра. Если вы справитесь, то, наверняка, вам отдадут, как минимум, полцарства и принцессу. Ну, а, коли она вам не понравится, то можете оставить ее папеньке и забрать только золото…