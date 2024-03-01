Сюжет Enchanted Waters

Как прекрасен подводный мир! Многие предписывают эту красоту Посейдону, называя его царем глубоководной пучины, однако это не совсем так. Мифы и легенды, разумеется, врут! На самом деле все было так…

Боги создали небо и землю. Взглянув на дела рук своих, они удовлетворенно покивали головами, выражая себе всестороннее одобрение. Но чего-то все равно не хватало! И тогда боги подули все разом, и появилась вода. Сначала озеро, потом река, моря, океаны и так далее. Вода так понравилась богам, что они немного перестарались – теперь она занимает большую часть земного шара…

Изначально в реках, морях и океанах было пусто. Кое-где росла трава, плавали водоросли, но на этом, собственно, все. Никаких рыб, медуз, всяких там скатов или планктона! Хоть шаром покати. Конечно, боги заметили пустоту и решили заселить воды. Они тотчас начали мозговой штурм, придумывая самых разных созданий – именно так появились обитатели подводного мира. Как говорится, начали с карася и закончили аллигаторами – кому-то захотелось создать совершенно безмозглую образину, которая будет жрать людей! Кстати, этот же умник придумал рыбу-молот и прочую нечисть, от которой любому разумному человеку лучше держаться подальше! Какой же он, однако, «добряк»…

И начался хаос, что, в общем-то, не удивительно. Боги сами не могли приглядывать за всеми созданиями двадцать четыре часа к ряду – у них полно особых божественных дел, о которых смертные даже не подозревают. Именно поэтому они создали четырех русалок, наделенных волшебными способностями, и назвали их заклинательницами воды. А уже потом хвостатые девы наколдовали легендарного Посейдона, чтобы не скучать в женском обществе, впрочем, это уже совсем другая история!

Русалка в красной одежде мгновенно прекращала все распри между жителями подводной вселенной. Кроме того, она одним взмахом хвоста прогнала из глубин всю бесполезную мелюзгу, за исключением планктона, который оставила специально для китов – им ведь тоже надо что-то есть, вернее, кого-то.

Русалка в зеленой одежде изменяла подводный мир, делая еще лучше. Говорят, она стала первым ландшафтным дизайнером во Вселенной! Ее подруга в синей одежде увеличивала количество сокровищ, которые боги наколдовали в подводных пещерах, в два, три и даже четыре раза. Благодаря этой даме люди тысячелетиями ныряют на глубину, надеясь хорошенько поживиться разными драгоценностями.

Русалка в золотой одежде делала мир лучше. Каждое событие, произошедшее в подводном царстве, она «раздувала» до невероятных масштабов, делая его глобальнее некуда.

Хвостатые дамы прекрасно справлялись с подводным миром. Боги, увидев результаты их работы, обрадовались и исчезли в ином измерении, чтобы заниматься своими делами. Впрочем, иногда некоторые из них заглядывают посмотреть на происходящее под водой – говорят, это отличный способ релакса, который прекрасно помогает отвлечься от рутинной работы.

Заклинательницы вод одаривают людей сокровищами. Чем именно – зависит от настроения, однако счастливчика в любом случае не обидят. Если вам повезет встретить под водой одну из четырех русалок, то можете сразу благодарить судьбу за джекпот!