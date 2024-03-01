Сюжет Feeding Fury

Гигантский краб много лет занимался темными делишками и скопил приличный капитал. Ему больше не хотелось рисковать, ввязываясь во всякие сомнительные авантюры, поэтому он стал выдавать денежные ссуды всем желающим. Надо сказать, проценты у краба получались очень даже немаленькими – следовало десять раз подумать, прежде чем заключать с ним договор!

Некоторые обитатели морского дна не могли вернуть деньги вовремя или не хотели, надеясь на авось. Напрасно, водить краба за нос – очень опрометчиво! Конечно, он догадывался о том, что найдутся разного рода пройдохи, поэтому обо всем позаботился, подружившись с акулой.

Зубастая хищница постоянно хотела есть и очень злилась, когда пожевать было нечего. Краб предложил ей своих должников, которые отказывались возвращать деньги по тем или иным причинам. Разумеется, нанятый коллектор, державший в страхе самых разных рыбешек, согласился, тем более, работодатель хорошо платил. Теперь акуле всегда хватало денег на еду и ее это устраивало. Коллектор старался работать хорошо и почти всегда выбивал долги, а если у несчастной рыбешки были только плавники, то просто перекусывал ее пополам или и вовсе съедал без зазрения совести!

Сегодня акуле предстояло хорошо поработать: за последний месяц некоторые клиенты изрядно задолжали своему «благодетелю», который уже начал щелкать клешнями от нетерпения, желая получить свои денежки обратно. Краб дал своему коллектору целый список, в котором значилось пять заемщиков: гуппи, кальмар, фугу, морской черт и дельфин. Акуле предстояло ознакомиться с каждой ситуацией, чтобы понять, кто есть кто...

Гуппи брал ссуду для своей стаи на новый домик. Рыбки обзавелись жилищем, однако возвращать деньги не собираются. Краб трижды посылал к ним мальков, узнать, когда те выплатят долг, но гуппи – та самая, на которой ссуда висела мертвым грузом, отправила малышей-посыльных туда, откуда приплыли, не сказав ни единого слова.

Вроде бы у кальмара большая голова, однако мозгов в ней нет ни капли! Этот дурень занял приличную сумму, но так и не смог объяснить, для чего. Уже который день кальмар забывал вернуть деньги. Вопрос в том, чем вызваны эти нелады с памятью – склерозом или хитростью? Акуле следовало разобраться на месте и действовать по ситуации... возможно, надо просто забрать деньги у несчастного дурня, и тогда все решится бескровно.

Фугу заказывала новые шипы, поскольку подаренные ей матушкой природой попросту затупились. Когда рыбка надувалась, то превращалась не в колючего монстра, а становилась практически безобидным шаром. Конечно, это была совершенно бессмысленная трансформация. Фугу пришлось поставить себе шипы от зимних шин – по словам производителя, эта штука едва ли не вечная! Звезда японской кухни сделала все как хотела, однако деньги возвращать решительно не собиралась, заявляя, мол, денег нет, но вы держитесь...

Морскому черту понадобился новый фонарь и лампочки. Мерзавец купил все, что нужно, взяв необходимую сумму у краба, а потом спрятался в глубокой темной пещере! Прохвост рассчитывал, что кредитор не сможет его найти. Напрасно, акула и не таких должников доставала!

У дельфина хватило ума взять кредит на свадьбу – ей богу, эти дурни настолько сблизились с людьми, что стали перенимать у них даже самые откровенные глупости. В любом случае должник не спешит возвращать ссуду, а время-то уже вышло. Но ничего, акула выбьет долги и в этот раз, как говорится, пришло время хорошенько покушать!