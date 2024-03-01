Сюжет Fire Coins: Hold and Win

«Институт квантовой физики и астрономии» получил весьма солидный гранд, и не от кого-нибудь, а прямо из Пентагона. Когда директор увидел постановление, его лысина покрылась испариной, изо рта едва не вырвалось антинаучное «хрю-хрю» и еще несколько нецензурных слов – сумма была очень большая!

Разумеется, светила науки не имели права просто так взять и спустить гранд на шлю... на научные изыскания, разумеется. В теории, они могли проделать что-то такое, но в Пентагоне тоже сидят не идиоты. Если господа военные не увидят результата от своих вложений, то, очевидно, денег институт от них больше не увидит.

Итак, исследования начались! На должность руководителя научной группы был назначен профессор Фубус – именно на его плечах лежала ответственность за грандиозный провал или фееричный успех. Директор настаивал на последнем, категорические не рекомендуя доводить до первого – в противном случае институт с ним просто распрощается.

Группа профессора Фубуса приступила к научным изысканиям. Руководитель команды ученых решил заняться той самой установкой, которую бросили в прошлом году из-за отсутствия перспектив. Боссы наверху посчитали, что из нее получается обычный огнемет, который к тому же выходит очень затратным в обслуживании. Профессор Фубус планировал довести аппарат до ума...

Правда, он никак не мог понять, где взять достаточно мощный источник энергии?! Интеграция этого модуля помогла бы решить все проблемы! Конечно, обычным аккумулятором тут не отделаешься. Пришлось бросить все силы научной группы на разработку столь необходимого устройства.

Однажды профессор Фубус пришел в лабораторию, будучи в чрезвычайно приподнятом настроении! У него появилась идея относительно зеркальной гексапризмы, которую можно использовать для усиления квантового потока, трансформирующегося в тепловую энергию! Он установил недостающий компонент и запустил установку – в то же мгновение золотая и серебряная тарелка с фруктами, которые стояла на столе, полыхнули синим пламенем. Они сгорели за считанные секунды вместе с вишнями, ананасами, яблоками и прочими полезными лакомствами, стимулирующими мозг для научной деятельности.

Профессор Фубус обрадовался вдвойне: во-первых, исследование сдвинулось с мертвой точки, во-вторых, к счастью, под потоком тепловой энергии не оказалось никого живого! А то попадется какой-нибудь бедолага, и отписывайся потом полгода, как в прошлый раз.

Профессор изменил координаты теплового луча. Ему хотелось посмотреть, как поведет себя установка, если испытать ее в космосе! Ученый нажал кнопку запуска с замиранием сердца, и увидел в телескоп, как далекий Плутон превращается в головешку. И тут он понял, что Пентагон будет доволен, да что там, скорее всего, военные запрыгают от счастья! Правда, установку неплохо бы как следует настроить. В противном случае бестолковые вояки могут сжечь всю галактику.

Профессор Фубус не хочет разглашать результаты исследований раньше времени. Ему нужен надежный человек, который сможет стать его ассистентом и не будет болтать лишнего направо, да налево. Может быть, вы попробуете? Займитесь наукой вместе с великим ученым!