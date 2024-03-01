Сюжет The Sword and The Grail

В один не очень прекрасный день короля Артура сразила тяжелая болезнь! Правитель Британии слег, оставив трон королеве. Его супруга бросила все силы на поиски самых лучших лекарей! Сотни врачей со всей Британии потянулись во дворец, надеясь вылечить короля и получить поистине царское вознаграждение.

Эскулапы пытались побороть болезнь современными методиками, народными средствами, заговорами и даже иглоукалыванием – для этого специально пригласили лекаря с Востока, однако и он оказался бессилен. Единственное, чего адепту Конфуция удалось добиться – так это исколоть короля во всех возможных местах и лишить возможности сидеть на царственном седалище.

Королева была в отчаянии! Король Артур угасал с каждым днем, грозя со дня на день оставить трон Британии. Лекарей отослали куда подальше и приступили в магии, вытащив Мерлина из башни, в которой тот сидел уже добрый десяток лет, занимаясь всякими волшебными штучками.

Маг попробовал несколько заклинаний, которые оказались безрезультатными. Мерлину ничего не оставалось, кроме как сварить экспериментальное зелье. Поскольку все средства хороши, когда король умирает, он махнул рукой на побочные эффекты.

Надо сказать, препарат получился очень непростым! Во время клинических испытаний, проведенных на черни, пойманной во дворе замка, были выявлены весьма интересные побочные эффекты: икота, диарея, кашель, насморк, энурез – у некоторых «добровольцев» проявлялись только какие-то конкретные симптомы или все сразу.

Весь двор скрестил пальцы на удачу, и король выпил препарат. Мерлин, конечно, предупреждал о том, что могут быть сюрпризы, но Артур лишь отмахнулся, мол, лучше жить с побочными эффектами, чем гнить в ящике!

Через день болезнь начала отступать. Король чувствовал себя лучше и вскоре мог бы вернуться на трон, однако, как и предупреждал волшебник, без сюрпризов не обошлось – Артура поразила чесотка, насморк и диарея.

Королева вновь созвала лекарей со всей страны. Врачи тут же явились на зов, но по сложившейся традиции снова оказались бессильны. Мерлин тут же понял в чем, дело – побочные эффекты, которые проявились у короля, имели магическую природу! И тут обозначилась другая проблема: волшебник понятия не имел, как теперь лечить правителя Британии. Чернь он в свое время просто отпустил с миром, пообещав хорошего настроения и здоровья, но с Артуром так поступить, безусловно, нельзя...

Оставался единственный выход – найти Священный Грааль! Великий артефакт, исцеляющий от любых болезней, снимающий негативное воздействие магии и продлевающий жизнь точно избавил бы короля от последствий лечения экспериментальным эликсиром! Вот только кому можно поручить такое сложно и ответственное задание? Артур подумал и доверил миссию всем желающим!

Особые надежды король возлагал на Ланцелота – один из самых верных рыцарей много раз доказывал его величеству свою полезность и безоговорочную преданность. Артур был вполне согласен побыть какое-то время без правой руки, чтобы не прослыть в анналах истории как король-засранец.

Правитель Британии пообещал тому, кто найдет Святой Грааль, очень щедрое вознаграждение: земли, замок, горы золота и даже прекрасную принцессу, если королева родит дочь! Многие рыцари и странники отправились на поиски. Примите и вы посильное участие – воспользуйтесь шансом разбогатеть!