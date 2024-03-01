Сюжет Frozen Age

Вильфорд снова отправился в Мексику! На этот раз ученый-археолог собирался исследовать пещеру Кору-Вату, в которой, если верить разным документам, находилось одно из крупнейших святилищ ацтекских богов. Разумеется, настоящий исследователь просто обязан добраться до такой находки – это же научные звания, гранды, известность и другие радости жизни!

Вильфорд взял с собой троих друзей, занимавшихся археологией, и целую толпу технического персонала, среди которой были рабочие, взрывотехники, всякие младше научные сотрудники и другие люди, которые могут быть полезны при проведении раскопок. Кроме того, к отряду присоединились местные, согласившиеся взять на себя обязанности проводников. Вильфорду не хотелось тратить даже капельку времени, блуждая по джунглям, поэтому он неплохо заплатил троим авантюристом, знавшим близлежащие леса как свои пять пальцев. Поход до той самой пещеры занял ровно три дня. Отряд, возглавляемый Вильфордом, остановился неподалеку от реки.

Начались подготовительные работы. Через пару дней рабочие приступили к своим непосредственным обязанностям, вооружившись лопатами и кирками.

Прошла целая неделя! Вильфорд ожидал увидеть какой-нибудь результат, но, вместо археологических находок, рабочие доставали из пещеры только землю, на камни. Прошла вторая неделя... Вильфорд начал потихонечку унывать и в его сознании все чаще появлялась мысль о том, что он ошибся с переводом, и сомнения в подлинности документов, указывавших на это место.

Спустя еще неделю рабочие почти докопались до преисподней. По-крайней мере, многие из них думали именно так, опасаясь появления чертей или еще каких чудовищ, которые могут водиться на такой глубине. Правда, вместо ада рабочие откопали ледяную пещеру. Конечно, странный грот ни разу не походил на святилище ацтекских богов, однако тоже представлял определенные интерес для науки...

Вильфорд обнаружил в ледяной пещере десятки животных эпохи ледникового периода, которые прекрасно сохранились благодаря «криогенной камере», созданной матушкой природой. Кого здесь только не было! Птеродактили, трицератопсы, тираннозавры, овцезавры и прочие обитатели нашей планеты лежали тут замороженными и спокойненько ждали, когда же их наконец найдет какой-нибудь ученый с пытливым умом, чтобы исследовать, как полагается!

Рабочие начали откалывать представителей доисторической фауны, действуя с максимальной осторожностью. Вильфорд рассчитывал разморозить животных и, возможно, некоторые из них даже придут в себя, поэтому всех следует сохранить в целости и сохранности! Иначе потом объясняй боссам из университета, почему один динозавр остался без лапы, а второй так вообще лишился головы.

Когда рабочие вывезли всех животных из пещеры, Вильфорд разрешил использовать взрывчатку. Продираться сквозь льды, лежавшие под землей тысячелетиями, было очень непросто! Раскопки могли затянуться на годы, а великих открытий археологу хотелось сейчас и сразу...

Рабочие буквально разнесли всю пещеру, но так и не нашли святилища, построенного древними ацтекам. Впрочем, это было не так уж и важно, ведь Вильфорд все равно вернется домой не с пустыми руками! Пусть и вам тоже повезет прямо сейчас!