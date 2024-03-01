Сюжет Fruit Mojo

Ула вышла прогуляться на улице. В соседнем квартале как раз устроили распродажу – новые владельцы большого старого дома избавлялись от барахла, которое предыдущие жильцы копили годами! Впрочем, не стоит сразу рубить с плеча, ведь частенько в таких местах можно купить что-то ценное. Ула решила посмотреть товары, разложенные во дворе у дома.

Ее внимание привлек ящик, закрытый на два ручных замка. Судя по звуку и весу, в нем хранилась только пустота. Ула купила этот ящик – ей как раз была нужна коробка для всякой всячины, накопившейся дома. Она отдала продавцу два доллара, и тот без колебаний расстался со своим товаром, пожелав счастливого пользования отличной вещью и мысленно обозвав покупательницу дурой. Впрочем, происходящее у него в голове Ула не слышала, поэтому столь нелестное мнение о ее умственном развитии нисколечко не испортило ей настроения.

Новоиспеченная обладательница старого барахла пришла домой. Собрав с полки несколько книжек, она хотела положить их в ящик и попыталась открыть замки. Не тут-то было! Казалось, защелки словно приварены! Ула дергала изо всех сил, но ее усилия оказались безрезультатными.

Разумеется, она не собиралась сдаваться. Бывший парень забыл у нее коробку с инструментами, в которой среди прочего арсенала простого мастерового мужика лежала обычная такая фомка. Ула сходила за ней и вернулась с твердым намерением вскрыть проклятый ящик, который, пожалуй, в пору было назвать сейфом из-за сверхнадежных замков.

Попытка отжать запоры с треском провалилась. Ула старалась изо всех сил, но сколько ни пыхтела – все оказалось без толку! Она отложила фомку и оглядела замки, пытаясь понять, как они вообще работают – это же самые обыкновенные защелки! Тем не менее, их словно удерживала неведомая сила, которую не брало даже излюбленное приспособление всех домушников.

Ула поняла очевидный факт – дело тут нечисто. Она подумала, что, возможно, замки заколдованы! А если так, то сколько ни бейся, все равно не откроешь, пока не расколдуешь...

Ула знала один фокус с корзинкой из фруктов и ягод, из которой можно было извлечь магическую силу, произнеся правильные слова. Это заклинание ей рассказали подруги еще в детстве. Ну все же знают, что каждая женщина – ведьма, пусть и в душе или вообще на все сто процентов!

Взяв на вооружение азы колдовского искусства, Ула вытянула из фруктов и ягод магическую силу, будто светящуюся нить, и поглотила ее. Она направила поток энергии на замки, надеясь наконец справиться с ними.

Защелки одновременно открылись, негромко щелкнув. Внутри ящик был обит красным сукном. На дне лежала шляпа. Ула повертела в руках головной убор неизвестного джентльмена и обнаружила на подкладке надпись: «Доставай все, что хочешь».

Она сунула руку в шляпу и подумала о том, что неплохо бы завести котенка. Через мгновение Ула вынула маленького белого пушистика, который жалобно мяукал, озираясь по сторонам!

И началось: обладательница волшебной шляпы достала новое колье, туфли, которые видела в магазине неподалеку, свежую газету и продуктовую корзину на неделю. Она буквально прыгала от радости, осознав, наконец, какое сокровище досталось ей за два доллара! Ничего удивительного, что шляпу заперли на магические замки, а то еще попадет в руки какому-нибудь идиоту...