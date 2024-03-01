Сюжет Gladiatoro

Мало кто знает, что у легендарного Минотавра остались потомки. Одного из них звали Торо – с острова Крит он приплыл в Элладу и обошел всю страну вдоль и поперек. Ему хотелось посетить и другие государства. Торо долго раздумывал над тем, куда отправиться, и наконец его выбор пал на Римскую империю.

Потомок Минотавра сел на корабль, плывущий в одну из южных провинций. Он ожидал новых впечатлений, а вместо радостной встречи горе-туриста скрутили и отвезли к наместнику. Оказалось, что эти римские невежды вообще ничего не слышали о Минотавре! Все как один думали, будто бы Торо – просто дикий говорящий бык, которого следует укротить как можно скорее, по он не сболтнул чего лишнего!

Наместник любил всякие диковинки, но богатый странствующий торговец сделал ему очень выгодное предложение. Недолго думая, хозяин продал Торо. Новый владелец отвез свое приобретение в Рим. Поначалу торговец не хотел продавать странного зверя, но тот настолько сильно достал его своей болтовней, что сам себе вымостил путь на арену Колизея. По прибытии в город хозяин сразу отправился к распорядителю и продал Торо за весьма неплохие деньги.

Потомок того самого минотавра хорошо владел мечом и щитом. Распорядитель, оценив умения своего нового подопечного, пророчил ему большое будущее. Торо ничего не оставалось, кроме как сражаться или умереть на скотобойне. Разумеется, он выбрал арену.

Завсегдатаи Колизея встретили новичка с особым интересом: большинство римлян никогда не видели живых минотавров и приходили на каждый бой, в котором тот участвовал! Торо действительно хорошо сражался, уничтожая мечников, копейщиков, лучников и других воинов. От его боев зрители приходили в неописуемый восторг!

Вскоре подошло время Великих гладиаторских игр, в которых участвовали лучшие бойцы. Конечно, Торо тоже выпала честь повеселить народ своими боевыми навыками.

В назначенный день начались состязания, которые стали одними из самых грандиозных в истории Рима! Арена буквально утопала в крови, прислужники едва успевали прибираться, чтобы гладиатором не пришлось сражаться в «болоте».

Через несколько дней большинство участников погибли и остались только лучшие воины, которые могли претендовать на лавры победителя. Во время финальных игр в Колизее присутствовал сам император. Естественно, повелитель заметил странного война, который уничтожал людей, как лиса куриц и цыплят.

И вот Торо дошел до финала! Победителя ожидала свобода – поскольку оба участника были рабами, император предлагал самую подходящую по его мнению награду. Другого гладиатора звали Диаз – это был сильный и ловкий воин, который прекрасно управлялся с копьем.

Началось грандиозная битва, которая впечатлила даже бывалых любителей гладиаторских боев! Чудовищными усилиями Торо вырвал победу, несмотря на полученные раны, из которых кровь стекала прямо на песок.

Тут случилось неслыханное: вместо объявления победителя, император сошел на арену и решил сам попробовать себя в качестве матадора! Возможно, он сошел с ума, но, тем не менее, бой продолжается. Помогите Торо поставить императора на место и получить заслуженную награду – он хоть и менее легендарный минотавр, чем его предок, однако все же имеет полное право быть свободным!