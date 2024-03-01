Golden Fields
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Обзор Golden Fields

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 94.15%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Golden Fields

Джим был потомственным фермером. На его полях росли груши, баклажаны, тыквы и прочие культуры, которые пользовались небольшим спросом. Труда в них приходилось вкладывать много, а звонкой монеты в итоге получалось гораздо меньше, чем хотелось бы.

Как-то раз Джим сидел на завалинке, размышляя о способах увеличения заработка. Его сосед выращивал подсолнухи и кукурузу, которая расходилась просто на ура! Больше на его полях ничего не росло. И при этом сосед жил припеваючи.

Джим наплевал на баклажаны, грушевые деревья и тыквы, которые вообще только Хэллоуину покупали. Он засеял свои поля подсолнухами и кукурузой. Надо сказать, обе культуры оказались весьма неприхотливыми, поэтому ухаживать за ними было проще простого.

Пока кукуруза и подсолнухи росли, Джим строил сарай. У него появилось больше свободного времени, поэтому он решил завести скотину. Правда, потом старина Джим передумал, когда понял, сколько придется ухаживать за парнокопытными друзьями. Он долго спорил сам с собой, стоит ли игра свеч и в итоге остановился на курицах, послав к черту домашних животных. Еще бы, ведь несушки так же неприхотливы, как подсолнухи: раз в день налей воды, насыпь зерна и вечером загоняй в курятник – всех-то дел!

Наконец, пришло время собирать урожай. Джим набрал целую телегу и поехал на ярмарку. За полдня фермер продал все, что привез! Надо сказать, он выручил кругленькую сумму.

Собираясь домой, Джим заглянул в палатку, где продавали корма для животных. Хозяин сунул ему под нос специальную добавку для куриц – на упаковке производитель уверял, что благодаря ней несушки будут нести золотые яйца. Ну, как знал, честное слово!

Конечно, Джим не был идиотом, чтобы верить в такую глупую рекламу, поэтому купил только один пакет, а не целую коробку. А кто его знает, вдруг и вправду клуши превратятся в золотую жилку...

Дома он высыпал содержимое купленного пакета в зерно, перемешал и любезным жестом пригласил куриц к «столу», насыпав горку у входа в сарай. Птицы клевали угощение как полоумные! Казалось, они сейчас подерутся за последние зернышки...

На следующее утро Джим пришел в курятник за яйцами. Он не особенно надеялся на чудо, но все же немного расстроился, когда понял, что несушкам нечем его порадовать. Разве что десятком обычных яиц высшего сорта. Ну, в крайнем случае, первого.

Выходя из курятника, хозяин заметил, как что-то сверкнуло под соломой: то ли монетка, которую он случайно обронил, то ли сопля, которая тоже принадлежала ему же. Надеясь обнаружить под соломой денежку, Джим нагнулся посмотреть – и это оказалось золотое яйцо, черт возьми!

Вскоре хозяин вычислил курицу, которая подарила ему целое состояние. Он построил для нее отдельный курятник класса «люкс» и регулярно приводил к ней петуха, чтобы «конвейер» по производству золотых яиц работал непрерывно. Джим хотел купить еще особого корма и пытался найти продавца чудесных добавок, но безуспешно – соседи, которые тоже были в тот день на ярмарке, вообще не видели таких странных палаток! Увы, на упаковке, оставшейся от корма, не было никакой информации о производителе... эх, вот так сама судьба протягивает тебе целую коробку счастья, а ты берешь всего один пакетик, как последний дурак!

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