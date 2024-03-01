Сюжет Golden Fish

Бедный рыбак по имени Сикуань каждый день отправлялся к озеру Надежды, чтобы поймать побольше рыбы. Одну часть улова он продавал на рынке, другую – оставлял себе. Жена Сикуаня все время ворчала, требуя новый дом, больше денег, восемь детей и других радостей жизни, но супруг мой дать ей только скромное существование, в котором есть все необходимое, но нет совершенно никаких излишеств. Сикуань думал, что сами боги выбрали для него долю бедного рыбака, а его благоверная называла мужа дураком, не способным зарабатывать деньги. Кто из них был прав – так сразу и не разберешься...

Однажды Сикуань отправился к озеру Надежды, чтобы ловить рыбу. Он закинул сети и вытянул двух рыбок: золотую и местами позолоченную – то ли у богов не хватило краски на еще одно чудо, то ли в этом был какой-то скрытый смысл, но в любом случае вторая выглядела подешевле. Они стали упрашивать Сикуаня, чтобы тот отпустил их, а взамен обещали выполнить любое желание. Рыбак попросил денег, и тотчас на берегу появилась связка золотых монет. Пойманная добыча в один голос предупредила Сикуаня о необходимости хранить артефакт и ни в коем случае не тратить эти монеты!

С тех пор счастливчик изрядно разбогател, потому что за рыбу ему стали платить в два-три раза больше прежнего. Какое-то время его жена была довольна, однако позже она снова начала ворчать, дескать, в доме нет ни одного золотого слитка, как будто мы – какие-то нищие! Сикуань опять пошел к озеру Надежды и поймал двух золотых рыбок. На этот раз он попросил золота. За спиной Сикуаня появилась корзина благосостояния, и рыбки уплыли, куда глаза глядят. Артефакт, подаренный рыбаку, был изготовлен из чистейшего золота высшей пробы и стоил миллионы юаней!

Жена Сикуаня снова успокоилась. Между тем ее супруг вовсе перестал ловить рыбу – он купил несколько лодок и сдавал их в аренду таким же несчастным, каким когда-то был сам. Разбогатев, он помог супруге сделать восемь детей, о которых она так мечтала. На какое-то время ненасытная жена успокоилась, однако, когда малыши подросли, ей захотелось знатного положения – супруга заявила, мол, надоело мне быть женой богатого торговца!

Сикуань снова пошел к озеру Надежды. Он поймал золотых рыбок и передал желание своей жены. Те подарили ему веер и волшебный фонарь, привлекающий в дом удачу. Сикуань вернулся и поставил артефакты дома. Не прошло и недели, как ему предложили купить дворянский титул.

Между тем шли годы. Жена Сикуаня старели ни по дням, а по часам. Конечно, она видела течение времени на своем лице. Стареющая дама начала третировать мужа, заставляя пойти к волшебным рыбкам и попросить у них эликсир молодости. Сикуань согласился, лишь бы только проклятая мегера отстала от него, во имя всех богов...

И вот дворянин, сказочный богач и отец большого семейства, как и много лет назад, закинул сети в озеро Надежды. Ему снова повезло вытащить двух рыбок. Сикуань попросил у них эликсир молодости, однако те дали просящему лишь свиток мудрости, посоветовали внимательно прочитать и уплыли. Он взял его в руки и погрузился в чтение...

С каждой строчкой Сикуань становился мудрее. Дочитав свиток до конца, он понял, в чем причина всех его проблем. Вернувшись домой, Сикуань прогнал сварливую ведьму, приходившуюся ему женой, и решил найти себе новую супругу, которая будет второй половинкой, а не проклятущей мегерой, которой всегда мало и того, и этого.