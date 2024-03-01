Grab the Gold
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Обзор Grab the Gold

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 95.71%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Grab the Gold

Саймон проработал на заводе по производству унитазов более тридцати лет. Его считали хорошим сотрудником и платили солидную премию, плюс начисляли надбавку за стаж – в итоге получалась очень даже недурственная зарплата! Но вот наступил очередной экономический кризис, в результате которого предприятие развалилось. Сотрудникам выдали выходное пособие и указали на дверь.

Куда Саймон только не пытался устроиться! Везде бывшему работяге предлагали какие-то совершенно никчемные заработки... ни тебе премий, ни надбавки за стаж, только вкалывай за минимальную зарплату и радуйся, если сможешь!

С горя Саймон устроился батраком на ферму. Там, по-крайней мере, разрешали выпить немного виски в рабочее время. Или много, то есть, как душа пожелает. Главное, чтобы батрак выполнял свои обязанности и не подвергал скотину похабщине, а то ее потом есть противно. Остальное, как говорится – мелочи жизни...

Саймон быстро освоился. Тем более, виски всегда под рукой, поэтому работа спорилась. Однажды он раскладывал корм в корыта и услышал, как кто-то позвал его по имени. Обернувшись, трудяга увидел осла, улыбавшегося шикарной голливудской улыбкой. Саймон подумал, что выпил слишком много, и это все галлюцинации. Но осел снова обратился к нему и предложил бежать из этой помойки до одной заброшенной шахты, в которой он нашел пару золотых самородков. Саймон слушал осла и не верил своим ушам... между тем парнокопытный обладатель шикарной улыбки казался очень убедительным. По словам осла, он бы и рад сам добывать золото, да только сложно быть старателем, когда нет ни рук, ни пальцев – одни лишь чертовы копыта!

Саймон допил виски, швырнул бутылку, попав по рогам быку, мычавшему в соседнем стойле, и решил пойти ва-банк! Все равно на этой ферме только спиваться. Батрак выпустил осла из сарая, и тот повел его к светлому будущему, рассказывая о том, как сбежал от хозяина, который только и делал что пил, и иногда не кормил скотину по несколько дней. Новый товарищ Саймона забрел в шахту переночевать и, оказалось, судьба привела его сюда неспроста.

Ближе к концу дня они пришли. К счастью, в туннеле шахты нашлось кайло, фонарь и даже вагонетка, установленная на рельсы, а также много другого оборудования. Осел сказал, что пытался добывать золото сам, но, увы, ничего не вышло. Саймон успокоил его, мол, это не страшно, зато я смогу! Осел показал ему тайник, в котором лежали два самородка, подтверждавших правдивость его рассказа на все сто. Саймон обрадованно закивал и побежал махать кайлом...

Работа продолжалась несколько часов. Честно говоря, Саймон уже начал унывать. Он ожидал, что золото будет сыпаться рекой, а вместо нее самой шахта дала ему только шиш с маслом. Врезав кайлом в очередной раз, трудолюбивый шахтер уронил целый пласт породы, за которым находилась золотая жила. Осел, крутившийся рядом, зашептал, чтобы Саймон хватал побольше и убегал. Тот смотрел на него, не понимая, что происходит...

Оказалось, шахта давно в разработке и является частью частный владений. Конечно, осел провел Саймона тайными тропами мимо охраны, чтобы тот не попался ненароком. Жалко ему было смотреть, как несчастный человек тонет в бутылке виски, разгребая навоз, вот, решил помочь...

Саймон напихал в мешок, попавшийся под руку, столько золота, сколько смог унести. Жаль, что по дороге он порвался и приличная часть самородков высыпалась, но это ничего. Оставшегося золота Саймону хватит на всю жизнь!

Провайдер
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