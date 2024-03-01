Сюжет Green Chilli 2

Диего был отличным парнем! К счастью, господь не обделил его ни руками, ни слухом, ни пальцами, поэтому из настоящего мачо получился отличный гитарист! Музыкант хорошо зарабатывал и заслужил себе репутацию одного из самых уважаемых людей в городе. Ни один грандиозный праздник не обходился без Диего!

В жизни наш герой больше всего любил две вещи: музыку и текилу. К горячительному напитку настоящих мужчин он относился с особой любовью. Более сильных чувств, по мнению Диего, заслуживали только женщины, но и то не все, а лишь избранные, способные одним своим видом возбудить даже мертвого. К слову, его интересовали именно такие дамы.

Однажды Диего играл на одной вечеринке и познакомился там с Марией. Ох, как же прекрасна была великолепная сеньора! Музыкант влюбился в нее с первого взгляда. Да что там говорить, в тот вечер Диего даже забыл о текиле, хотя, это, казалось, просто невозможно...

И так они полюбили друг друга. Между Диего и Марией закрутился роман, который развивался прямо как в мексиканском сериале... любом, какой ни возьми, потому как они все почти одинаковы. Настоящий мачо предложил своей избраннице руку и сердце, но красавица не спешила соглашаться. Она подумала, и заявила, что выйдет замуж только за того мужчину, который имеет капитал хотя бы в один миллион песо. От такой суммы у Диего глаза на лоб полезли! Тем не менее, он любил Марию и обещал ей заработать целое состояние.

С того дня Диего как одержимый брался за любые заказы, участвуя во всех подряд вечеринках и праздниках. Тем не менее, миллион песо – огромная сумма! Даже по самым оптимистичным подсчетам, Диего сможет заработать этот капитал лет через восемь, не раньше. К тому времени Мария уже состарится, ее красота увянет и свадьба будет абсолютно бессмысленной...

В выходных Диего отправился с друзьями в таверну выпить текилы. Настоящие мачо обсуждали насущные дела и говорили тосты, опрокидывая рюмки одну за другой. Диего пожаловался приятелям на свою тяжкую долю и спросил, не знают ли друзья, как быстро заработать миллион песо, если только не торговать «волшебным порошком» и не ограбить банк?!

Один приятель достал из кармана приглашение на конкурс пожирателей зеленых перцев – особо жгучих, которые способны вызвать помутнение разума, если съесть их слишком много! Абсолютному чемпиону, победившему всех остальных, организаторы гарантировали вознаграждение в один миллион песо. Естественно, Диего не мог упустить такой шанс...

И вот очередной претендент на победу явился для участия в конкурсе. За день до этого Диего записался, прошел кастинг, съев пару зеленых перцев, оказавшихся адски жгучими, и получил возможность побороться за миллион песо. Зрители собрались, участники заняли места за столами и понеслась! Организаторы щедро предоставили каждому пожирателю целую корзину жгучих зеленых перцев.

Когда Диего понял, что его рот разогрелся, словно котел в преисподней, он попробовал отключить разум – мысли о текиле, которыми ему удавалось отвлекать себя в начале состязания, больше не помогали. Между тем остальные участники медленно, но верно сходили с дистанции. Диего продолжал поедать зеленые перцы, один за другим, пока ему не привиделась огромная курица, просившая его остановиться. Затем она и вовсе начала вырывать перцы из рук самого упорного участника, а потом выхватила корзину из-под носа и улетела высоко в небо. Через некоторое время разум снова вернулся к Диего, как раз в тот момент, когда его поздравляли с победой и вручали чек на один миллион песо! Опасная все-таки штука – эти зеленые жгучие перцы... и вправду можно двинуться рассудком, хоть и ненадолго!