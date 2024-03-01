Сюжет Hansel and Gretel Candyhouse

Ох и голодный же выдался год! Гензель и Гретель помогали отцу, как могли, однако много ли толка от двух малышей? Как говорила жена их папаши, приходившаяся им мачехой – просто два лишних рта, от которых лучше бы избавиться!

Стерва долго уговаривала отца «забыть» детишек в лесу. Будучи слабохарактерным ублюдком, он через некоторое время согласился избавиться от ребятни. Гензель слышал разговор, и придумал хитрый план...

Утром, перед тем как выйти из дома, мальчик насобирал камешков. Когда отец повел его в лес вместе с сестрой, он разбрасывал их, чтобы потом найти дорогу домой. Это сработало!

Увидев вернувшихся детей, мачеха разозлилась еще сильнее. На этот раз детей заперли в комнате, поэтому Гензель не смог выйти и набрать камешков. Утром отец снова повел детей в лес. Перед тем как малыши покинули дом, мачеха дала им по краюшке хлеба и приказала больше никогда не возвращаться.

На этот раз Гензель и Гретель бросали хлебные крошки, чтобы найти дорогу обратно. Отец развел костер и скрылся в кустах, а потом незаметно пошел домой. Посидев у костра, дети тоже хотели вернуться, но, увы – все крошки склевали птицы!

Гензель и Гретель долго блуждали по лесу. Через три дня они вышли на полянку, где стоял сладкий домик – это было настоящее чудо, построенное из пастилы, карамели, шоколада и зефира! Дети набросились на избушку и начали есть, не задумываясь о риске возникновения кариеса.

Голодные путники, уставшие до полусмерти, буквально разрывали домик на части, пока из него не вышла хозяйка – сгорбленная старуха, у которой на лице сияла улыбка, а в глазах было написано что-то вроде: «Будьте вы прокляты!».

Детишки не умели читать, и согласились войти в дом, не чувствуя подвоха. Старуха накормила их сладостями и налила по чашечке ароматного чая. Никто не заметил, как она подсыпала Гензелю снотворное, благо обмануть наивных малышей было очень просто.

Вскоре мальчик уснул. Старуха отнесла его в хлев и заперла на тяжелый замок. Девочку она сделала своей служанкой, пообещав съесть, если та откажется прибираться в доме.

Каждый день Гретель носила брату еду, а старуха, грешащая каннибализмом, проверяла, достаточно ли тот располнел и можно ли наконец подать мальчика к столу. Хорошо, что у Гензеля хватило ума подсовывать вместо упитанных боков деревянную палку!

Так шли дни. Гретель трудилась в поте лица на безумную бабку, а та все ждала, когда будет готов «кабанчик» для фирменного блюда. В конце концов старой ведьме осточертело ждать, пока Гензель наберет достаточно сала, и она решила съесть его сестренку.

Людоедка растопила печку. Открыв заслонку, старуха приказала Гретель лезть внутрь. Малышка сыграла на дурочку и попросила показать, как это сделать. Только бабка, кряхтя от натуги, залезла внутрь, девочка захлопнула заслонку и высунула язык, состроив рожицу.

Оставив старуху умирать мучительной смертью, Гретель освободила брата, и они поспешили уйти, куда глаза глядят, разумеется, прихватив по кусочку сладкого домика. Несколько дней дети скитались по лесу, но, к счастью, им повезло найти дорогу домой. А по возвращении их ждала еще одна радостная новость – оказывается злобная мачеха умерла! Ну и стали они жить втроем с папашей, надеясь, что тот не притащит домой еще одну лярву.