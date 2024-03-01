Сюжет Hot 7 Deluxe

У Майкла был отличный бар, в который каждый день приходили десятки людей. Точно такое же заведение, находящееся через дорогу, принадлежало Джо. По вечерам в баре Майкла плюнуть было негде! А Джон между тем почти разорился...

Однажды он решил сделать все точь-в-точь как у конкурента. В баре Джо появился огромный ассортимент вкуснейшего пива, множество крепких напитков и, конечно же, коктейли. Посетителей в заведении прибавилось, угроза разорения исчезла. Правда, Джо не мог добиться такой же популярности среди любителей выпить, какая была у бара, принадлежавшего Майклу.

Джо устраивал разные акции, которые могли привлечь народ. Посетителей в его заведении стало еще больше. Потом Джо переделал название с «Тухлой форели» на «тонущую». Посетителей стало еще больше! Оказалось, народ гораздо охотнее пойдет в «Тонущую форель», чем в тухлую. Но таких же аншлагов, какие случались у Майкла, в баре Джо все равно не происходило. Возможно, все было в названии? Бар Майкла назывался «Пьяный корабль», но, увы, закон запрещал реквизировать это название. А иначе бы Джо подсуетился, вы уж не сомневайтесь...

Наконец владельцу «Тонущей форели» пришла в голову отличная идея – почему бы не заглянуть в заведение Майкла под видом обычного посетителя? Джо хотел провести разведку боем, чтобы понять, чего именно его бару не хватает для полного счастья!

Наступила пятница, народ повалил в питейный заведения. Сотрудники, работавшие в баре у Джо, прекрасно справлялись и сами, поэтому хозяин «Тонущей форели» отправился в бой.

В баре Майкла большинство клиентов заказывали коктейли. Особой популярностью пользовалась «Горячая семерка делюкс». Бармен смешивал коктейль из стандартных напитков, которые есть в любом питейном заведении, потом добавлял секретную основу и поджигал смесь. Джо пытался узнать, что это за тайна такая, однако местные сотрудники, кажется, и сами не знали. Они лишь сказали, что ее готовит сам Майкл по какому-то секретному рецепту, который тот хранит дома в сейфе под семью замками.

Джо попробовал «Горячую семерку делюкс», точнее выпил залпом, как и следовало. Вкус коктейля оказался просто восхитительным! Ну и в тот же вечер он решил нанять домушника, умеющего обращаться с сейфами. Джо был честным человеком, поэтому попросил украсть только книгу с рецептом основы для «Горячей семерки», а все остальное – плевать, что там с ним будет. Если кто украдет, то его и проблемы!

Домушник справился со своей задачей на отлично! Джо получил книгу и наконец узнал тот самый рецепт. Оказалось, что основу следует готовить из сиропа лимона, сливы, вишни, апельсина, винограда и арбуза. К этим составляющим было необходимо добавить немного спирта. Получившуюся смесь неизвестный автор рекомендовал настаивать не менее недели.

Джо сделал все так, как написано в рецепте. Потом он приготовил «Горячую семерку делюкс» и о чудо – получился тот же божественный коктейль, который ему довелось попробовать в «Пьяном корабле»! С того самого дня в бар к Джо приходило столько же клиентов, сколько и к Майклу. Последний, кстати, никак не мог понять, почему теперь посетителей стало меньше – он и не догадывался о то, что они теперь отдыхают у Джо...