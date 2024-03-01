Hot 7 Deluxe
Видеообзор
DEMO

Обзор Hot 7 Deluxe

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 97.1%
Max Win
Max Win: Х1000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Hot 7 Deluxe

У Майкла был отличный бар, в который каждый день приходили десятки людей. Точно такое же заведение, находящееся через дорогу, принадлежало Джо. По вечерам в баре Майкла плюнуть было негде! А Джон между тем почти разорился...

Однажды он решил сделать все точь-в-точь как у конкурента. В баре Джо появился огромный ассортимент вкуснейшего пива, множество крепких напитков и, конечно же, коктейли. Посетителей в заведении прибавилось, угроза разорения исчезла. Правда, Джо не мог добиться такой же популярности среди любителей выпить, какая была у бара, принадлежавшего Майклу.

Джо устраивал разные акции, которые могли привлечь народ. Посетителей в его заведении стало еще больше. Потом Джо переделал название с «Тухлой форели» на «тонущую». Посетителей стало еще больше! Оказалось, народ гораздо охотнее пойдет в «Тонущую форель», чем в тухлую. Но таких же аншлагов, какие случались у Майкла, в баре Джо все равно не происходило. Возможно, все было в названии? Бар Майкла назывался «Пьяный корабль», но, увы, закон запрещал реквизировать это название. А иначе бы Джо подсуетился, вы уж не сомневайтесь...

Наконец владельцу «Тонущей форели» пришла в голову отличная идея – почему бы не заглянуть в заведение Майкла под видом обычного посетителя? Джо хотел провести разведку боем, чтобы понять, чего именно его бару не хватает для полного счастья!

Наступила пятница, народ повалил в питейный заведения. Сотрудники, работавшие в баре у Джо, прекрасно справлялись и сами, поэтому хозяин «Тонущей форели» отправился в бой.

В баре Майкла большинство клиентов заказывали коктейли. Особой популярностью пользовалась «Горячая семерка делюкс». Бармен смешивал коктейль из стандартных напитков, которые есть в любом питейном заведении, потом добавлял секретную основу и поджигал смесь. Джо пытался узнать, что это за тайна такая, однако местные сотрудники, кажется, и сами не знали. Они лишь сказали, что ее готовит сам Майкл по какому-то секретному рецепту, который тот хранит дома в сейфе под семью замками.

Джо попробовал «Горячую семерку делюкс», точнее выпил залпом, как и следовало. Вкус коктейля оказался просто восхитительным! Ну и в тот же вечер он решил нанять домушника, умеющего обращаться с сейфами. Джо был честным человеком, поэтому попросил украсть только книгу с рецептом основы для «Горячей семерки», а все остальное – плевать, что там с ним будет. Если кто украдет, то его и проблемы!

Домушник справился со своей задачей на отлично! Джо получил книгу и наконец узнал тот самый рецепт. Оказалось, что основу следует готовить из сиропа лимона, сливы, вишни, апельсина, винограда и арбуза. К этим составляющим было необходимо добавить немного спирта. Получившуюся смесь неизвестный автор рекомендовал настаивать не менее недели.

Джо сделал все так, как написано в рецепте. Потом он приготовил «Горячую семерку делюкс» и о чудо – получился тот же божественный коктейль, который ему довелось попробовать в «Пьяном корабле»! С того самого дня в бар к Джо приходило столько же клиентов, сколько и к Майклу. Последний, кстати, никак не мог понять, почему теперь посетителей стало меньше – он и не догадывался о то, что они теперь отдыхают у Джо...

Провайдер
Amatic
Amatic
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker