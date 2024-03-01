Сюжет Hot Fruits 5

Король Франциск XII Блестящий просто обожал ювелирные украшения! Именно за это великий монарх и получил свое прозвище, которым его наградили поданные. Разумеется, короля так называли исключительно за глаза. Со временем Франциск XII узнал о своем прозвище – лестный эпитет ему настолько понравился, что он даже велел отыскать того, кто придумал его первым, и подарить ему кольцо из собственной коллекции украшений.

Однажды его величество заказал золотые колокольчики у искусного ювелира по имени Ферье. Тот был мастером что надо! Один из самых известных ювелиров того времени создал целую коллекцию золотых колокольчиков, украшенных замысловатыми узорами. Королю Франциску очень понравилась его работа! Он передал колокольчики придворному магу и приказал сделать с ними что-нибудь такое, да этакое.

Волшебник наделил работу Ферье особым свойством исполнения желаний: стоило только позвонить в зачарованный колокольчик, как от него во все стороны расходились магические волны, действовавшие на всех, кроме того, кто его держит. Чары распространялись буквально на полтора-два метра, однако и этого было вполне достаточно для исполнения самых разных фантазий. Правда, колокольчик перед использованием приходилось заряжать энергией сожженных фруктов или ягод – волшебный артефакт следовало оставить рядом и немного подождать, пока он впитает силу принесенной жертвы. Стоило только плодам посильнее нагреться, как из них вырывался поток магии, которую поглощал колокольчик.

Франциск XII Блестящий решил опробовать работу мага на своей супруге. Королева была настоящей мегерой, которая к тому же мешала законному мужу проводить время с фрейлинами любимой дочки, графинями, герцогинями и прочими дамами с низкой социальной ответственностью, которых при дворце всегда ползало как вшей на бездомной собаке.

Его величество запек апельсин, чтобы наполнить колокольчик магической энергией, а потом отправился в опочивальню, надеясь застать королеву на месте. Ему не терпелось превратить супругу во что-нибудь прекрасное, от чего толка гораздо больше, чем от старой мегеры, способной лишь отравлять жизнь и не более. Только магические волны коснулись королевы, не понимающей, чего это супруг удумал сотворить с колокольчиком, как она превратилась в звезду, отлитую из чистого золота!

Король Франциск XII приказал забрать звезду в его сокровищницу, после чего объявил о пропаже любимой жены. А через неделю, он благополучно пустился плодить бастардов вместе с дворцовыми профурсетками.

Франциск XII Блестящий не раз пользовался своими колокольчиками. Благодаря волшебным игрушкам ему удалось очень выгодно выдать дочку замуж, хотя та была весьма дурна собой. Потом его величество обучил ювелирному мастерству королевского оружейника, и тот выковал для него блестящие доспехи из золота, которые украсил драгоценными камнями.

Во время гражданской войны дворец Франциска XII Блестящего разграбили. Король спасся бегством, а волшебные колокольчики были утрачены. Впрочем, кто его знает, возможно, их все еще можно найти... например, в этом игровом автомате – попробуйте, вдруг вам повезет разбогатеть с первого спина!